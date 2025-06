Suposta affair de Henri Castelli fatura R$ 500 mil em site de conteúdo +18

Aline Limas foi vista com Henri Castelli no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e apontada como sua nova affair. Saiba mais detalhes a seguir.

Quem é suposta affair de Henri Castelli

Criadora de conteúdo adulto e ator embarcaram juntos em um voo para os Estados Unidos na segunda-feira (16), segundo O Globo. Solteiro há quatro anos, essa foi a primeira vez que o artista foi flagrado com alguém.

Aline Limas trabalhou como enfermeira e atuou na linha de frente durante a covid-19. Nascida em Joinville, em Santa Catarina, foi chefe da Unidade Intensiva de Terapia (UTI) na época.

Influenciadora largou o emprego no hospital e decidiu investir em sites adultos. De acordo com o Privacy, "ela trocou os plantões hospitalares para faturar R$ 500 mil na rede social".

Produtora de conteúdo +18 ignora julgamentos por seu trabalho. "No início, foi muito difícil, mas hoje não me importo mais com os julgamentos. Sei quem eu sou, não perdi minha essência e nem meu caráter", revelou em comunicado da plataforma.