Parada do Orgulho e Castro Festival agitam feriadão LGBT+ em São Paulo

O fim de semana de feriado prolongado será marcado por eventos voltados à comunidade LGBTQIA+ em São Paulo.

O que vai acontecer

No sábado, o Castro Festival acontece no Vale do Anhangabaú, reunindo artistas como Ney Matogrosso, Ludmilla, Karol Conká, Urias e Linn da Quebrada.

No domingo, a Parada do Orgulho LGBT+ começa às 10h, na Avenida Paulista, com apresentações de Pedro Sampaio, Pepita, Banda Uó e DJs das festas V de Viadão e Desculpa Qualquer Coisa.

O Castro Festival, que começa às 17h, terá dois palcos: o Colors, voltado ao pop e performances drag, e o Twin Peaks, dedicado à música eletrônica. Além dos shows, o evento promove ações culturais e sociais, como capacitação de pessoas trans e debates sobre diversidade.

Já a Parada do Orgulho LGBT+, organizada pela APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo), terá 17 trios elétricos percorrendo a Avenida Paulista.

O trio da L'Oréal contará com Pepita e Banda Uó, enquanto o trio da Sephora terá Pedro Sampaio (e seus convidados) como atração principal. Já o trio da Amstel terá apresentações das DJs Renata Corr e Lily Scott, além do grupo Minhoqueens.

O evento também será transmitido ao vivo pelo Youtube.

TEM +

Mimo Festival 2025 rola no Rio e é grátis

O Mimo Festival retorna ao Rio de hoje a sábado, oferecendo programação gratuita com shows, debates e exibições de filmes. Os eventos rolam em diferentes pontos da cidade, reunindo artistas de diversos gêneros musicais. Entre as atrações, o Circo Voador recebe apresentações de Juliana Linhares, Lia de Itamaracá (foto), Amaro Freitas Trio e Hermeto Pascoal & Grupo. O festival também inclui concertos na Igreja de Santa Cruz dos Militares, além de debates no espaço Futuros Arte e Tecnologia.

Festival da Lua Cheia tem Liniker e Chico César

O Festival da Lua Cheia acontece em Altinópolis (SP), de amanhã a domingo, reunindo atrações musicais, oficinas e atividades culturais. O evento contará com shows gratuitos distribuídos entre três palcos, com nomes como Liniker (foto), Chico César, BNegão, Gilsons, Nação Zumbi e Marcelo D2. O festival também trará artistas internacionais, como a banda chilena Chico Trujillo. Além dos shows, haverá espaço dedicado ao forró, com Trio Dona Zefa e Forró da Severina, rodas de conversa e atividades.

Cine Joia reúne quatro bandas goianas

O In-Edit Festival apresenta o 'Goiânia Rock City' na sexta, no Cine Joia, em São Paulo, reunindo quatro bandas de destaque da cena goiana: Violins, Black Drawing Chalks, MQN (foto) e Hellbenders. O evento celebra a história do rock independente da região, conhecida por sua forte influência no cenário nacional. Além dos shows, a programação inclui a exibição do documentário sobre o movimento, entrevistando artistas e produtores que ajudaram a construir essa trajetória.

NO ROLÊ

MOMENTO ÉPICO

Alice Cooper na noite de sábado (14), em São Paulo Imagem: André Velozo/Divulgação

FIQUE DE OLHO

Gil abre vendas de ingressos para novas datas

A turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil, ganhou novas datas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e os ingressos já estão à venda. Em 17 e 18 de outubro, o cantor se apresenta no Allianz Parque, enquanto nos dias 25 e 26 de outubro, os shows acontecem na Farmasi Arena, no Rio. Em São Paulo, a turnê já reuniu mais de 200 mil pessoas; no Rio, foram 70 mil espectadores. Ingressos disponíveis no site da Eventim.

Midnight Generation estreia no Brasil

A banda mexicana traz a Tender Love World Tour ao Cine Joia, em São Paulo, no dia 9 de setembro, com realização da 30e. Com sonoridade influenciada pelo funk e disco, o grupo ganhou destaque na América Latina, abrindo shows de nomes como ZHU, Katy Perry, Chromeo e Polo & Pan. O projeto celebra o lançamento do álbum 'Tender Love' (2025). Ingressos pelo site da Eventim.

Queremos! anuncia uma data extra de Jeff Mills

O DJ e produtor Jeff Mills fará uma apresentação extra do projeto Tomorrow Comes The Harvest em São Paulo, no dia 15 de outubro, na Casa Natura Musical. O novo show foi confirmado após a alta demanda pela primeira data. Considerado um dos maiores nomes da história do techno, o americano se une a Prabhu Edouard (tabla) e Jean-Phi Dary (teclados). Os ingressos estão à venda no site da Ticketmaster.

"ENTRE ASPAS"

Acompanhe o São João pelo Nordeste

Os festejos juninos seguem a todo vapor, e este fim de semana traz mais uma rodada de grandes apresentações em Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Mossoró (RN) e Aracaju (SE). Veja a programação:

Campina Grande (PB): Parque do Povo

Sexta : Fagner, Forró Real, Juarez, Amazan

: Fagner, Forró Real, Juarez, Amazan Sábado : Alceu Valença, Zé Cantor, Os 3 do Nordeste, Fabrício Rodrigues

: Alceu Valença, Zé Cantor, Os 3 do Nordeste, Fabrício Rodrigues Domingo: Eduardo Costa, Eliane, Capilé, Mexe Ville

Caruaru (PE): Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

Sexta : PV Calado, Matheus & Kauan, À Vontade

: PV Calado, Matheus & Kauan, À Vontade Sábado : Forrozão Tropykália, Zé Neto & Cristiano, Henry Freitas

: Forrozão Tropykália, Zé Neto & Cristiano, Henry Freitas Domingo: Cantor Juarez, Matheus Santos, Leonardo, Zezé Di Camargo

Mossoró (RN): Estação das Artes

Sexta : Zezé Di Camargo & Luciano, Vicente Nery, Nuzio Medeiros

: Zezé Di Camargo & Luciano, Vicente Nery, Nuzio Medeiros Sábado : Matheus & Kauan, Taty Girl

: Matheus & Kauan, Taty Girl Domingo: Menos É Mais, Thiago Freitas, Lagosta Bronzeada

Aracaju (SE): Praça Hilton Lopes

Sexta : Fogo na Saia, Maysa Reis, Fernandinha, Zé Neto & Cristiano, Solange Almeida

: Fogo na Saia, Maysa Reis, Fernandinha, Zé Neto & Cristiano, Solange Almeida Sábado : Painel de Controle, Diego & Victor Hugo, Alma Gêmea, Gil Mendes, Farra de Barão, Erivaldo de Carira

: Painel de Controle, Diego & Victor Hugo, Alma Gêmea, Gil Mendes, Farra de Barão, Erivaldo de Carira Domingo: Barões da Pisadinha, Manu Bahtidão, Ygor Ranieri, Guilherme Dantas

PROGRAME-SE

Hoje

Micareta da San (com Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Marina Sena) - Estádio do Canindé, São Paulo

Mimo Festival (DJ Tata Ogan, Andrea Ernest Dias Quarteto, Juliana Linhares, Lia de Itamaracá) - Circo Voador, Rio de Janeiro

Andrea Ernest Dias Quarteto, Juliana Linhares, Lia de Itamaracá) - Circo Voador, Rio de Janeiro Gloria Groove e Silva - Budzone Village (Museu do Amanhã), Rio de Janeiro

Amanhã

Leci Brandão - Teatro de Arena, Ribeirão Preto (SP)

Fundo de Quintal - Sesc Araraquara (SP)

Sorriso Maroto - Budzone Village (Museu do Amanhã), Rio de Janeiro

Village (Museu do Amanhã), Rio de Janeiro Arrigo Barnabé - Sesc 14 Bis, São Paulo

Renato Teixeira, Zé Geraldo, Chico Teixeira e Nô Stopa - Sesc Taubaté (SP)

Festival da Lua Cheia (Palco Vale: Ponto de Equilíbrio, Marcelo D2, Um Punhado de Bamba; Palco Mirante: Rashid , Matuto SA , Ritaleena ; Palco Forró: Raiz do Sana, Duka Santos e os Meninos do Groove) - Altinópolis (SP)

, Matuto , ; Palco Forró: Raiz do Sana, Santos e os Meninos do Groove) - Altinópolis (SP) Mimo Festival (DJ Mam ; Carlos Malta & Pife Muderno ; Amaro Freitas Trio; Hermeto Pascoal & Grupo) - Circo Voador, Rio de Janeiro

; Carlos Malta & Pife ; Amaro Freitas Trio; Pascoal & Grupo) - Circo Voador, Rio de Janeiro House Winter (Gusttavo Lima, Samhara, Sandeville, Henrico, Felício) - Haras do Itapeva, Campos do Jordão (SP)

Chateau Campos do Jordão (Bruninho & Davi, Bruno Be, Juninho Campos, DJs Lozanello e Tiago Kuhnen) - Hotel Castelo Nacional Inn, Campos do Jordão (SP)

Sexta

Letrux - Sesc Pompeia, São Paulo

Fundo de Quintal - Sesc Jundiaí (SP)

Ludmilla e Pretinho da Serrinha - Budzone Village (Museu do Amanhã), Rio de Janeiro

Antonio Nóbrega e Quinteto - Sesc Osasco (SP)

Arrigo Barnabé - Sesc 14 Bis, São Paulo

Festival da Lua Cheia (Palco Vale: Gilsons , Nação Zumbi, Chico Trujillo; Palco Mirante: Bloco do Caos convida Bells & Denise D'Paula , Trupe Chá de Boldo; Palco Forró: Pé de Manacá, Trio Copaíba) - Altinópolis (SP)

, Nação Zumbi, Chico Trujillo; Palco Mirante: Bloco do Caos convida & Denise , Trupe Chá de Boldo; Palco Forró: Pé de Manacá, Trio Copaíba) - Altinópolis (SP) In-Edit Festival (Goiânia Rock City com Violins , Black Drawing Chalks , MQN , Hellbenders ) - Cine Joia, São Paulo

, Black , , ) - Cine Joia, São Paulo Mimo Festival (DJ Pedro D-Lita ; Lia de Itamaracá) - Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, Rio de Janeiro

; Lia de Itamaracá) - Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, Rio de Janeiro Maneva - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Arraiá do Chateau (Clayton & Romário, Atitude 67, DJ Armando Amadeu) - Hotel Castelo Nacional Inn, Campos do Jordão (SP)

Baile In Campos (MC IG, MC Hariel, MC Ryan SP, MC Davi, Kayblack, Luuky) - Haras do Itapeva, Campos do Jordão (SP)

Sábado

Amaro Freitas Trio - Sesc Belenzinho, São Paulo

Fundo de Quintal - Sesc Registro (SP)

Delacruz - Vivo Rio, Rio de Janeiro

Mombojó - Sesc Guarulhos (SP)

Rubel - Sesc Vila Mariana, São Paulo

Boom Boom Kid (ARG) - Sesc Jundiaí (SP)

Letrux - Sesc Pompeia, São Paulo

Festival da Lua Cheia (Palco Vale: Liniker, Chico César, BNegão e Banda; Palco Mirante: Juliana Linares , Amanda Magalhães, Orquestra de Bolso; Palco Forró: Trio Dona Zefa , Forró da Severina) - Altinópolis (SP)

e Banda; Palco Mirante: Juliana , Amanda Magalhães, Orquestra de Bolso; Palco Forró: Trio Dona , Forró da Severina) - Altinópolis (SP) Castro Festival (Palco Colors : Ney Matogrosso, Ludmilla, Karol Conká convida Linn da Quebrada & Boombeat , Urias ; Palco Twin Peaks : Eli Iwasa , From House to Disco, Valentina Luz, Sergio Amorim, Nat Valverde, Selvagem feat. Trepanado, Etcetera , Fatnotronic ) - Vale do Anhangabaú, São Paulo

: Ney Matogrosso, Ludmilla, Karol Conká convida Linn da Quebrada & , ; Palco : Eli , House to Disco, Valentina Luz, Sergio Amorim, Nat Valverde, Selvagem feat. Trepanado, , ) - Vale do Anhangabaú, São Paulo Mimo Festival (Marcello MBgroove ; Cláudio Jorge & Guinga ) - Leão Etíope do Méier, Rio de Janeiro

; Cláudio Jorge & ) - Leão Etíope do Méier, Rio de Janeiro Mimo Festival (DJ Pedro D-Lita ; Jards Macalé ) - Arena Carioca Dicró, Rio de Janeiro

; ) - Arena Carioca Dicró, Rio de Janeiro Terno Rei (show de lançamento de 'Nenhuma Estrela') - Circo Voador, Rio de Janeiro

Super Chateau (Ashibah, Dubdogz, Antdot, ANNA) - Hotel Castelo Nacional Inn, Campos do Jordão (SP)

Domingo