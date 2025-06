Discreta, esposa de Bethânia faz homenagem à cantora; quem é Gilda Midani

Maria Bethânia, que completa 79 anos hoje, ganhou uma homenagem da mulher, a estilista Gilda Midani, 65, nas redes sociais. As duas vivem um relacionamento discreto.

Viva a vida e a arte de Maria Bethânia. O tempo? ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção. Trecho da publicação compartilhada por Gilda

Quem é Gilda Midani

Gilda é estilista, fotógrafa, diretora e dona de uma loja de grife. Ela já vestiu Bethânia para capas de revistas, apresentações e turnês -inclusive a mais recente, ao lado de Caetano Veloso.

Ela é mãe do ator João Vicente de Castro. O rapaz é fruto do relacionamento de Gilda com o jornalista Tarso de Castro, que morreu em 1991.

União entre Gilda e Bethânia ficou mais conhecida do grande público em 2022. À época, João Vicente falou do impacto do casamento durante o programa "Papo de Segunda" (GNT).

Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa. Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez em uma discussão: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou'. É um peso na cabeça da criança: 'Eu sou um sacrifício?' João Vicente

As duas estão juntas desde 2017, segundo a revista Marie Claire. Em 2022, durante uma festa em Santo Amaro (BA), elas foram flagradas trocando um beijo. O vídeo viralizou e surpreendeu parte dos fãs, que desconheciam o relacionamento.