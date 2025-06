Luciano Huck desmente suposto flagra de seu filho Benicio com Duda Guerra

Luciano Huck desmentiu vídeo publicado por Leo Dias que afirmava que seu filho, Benicio Huck, 17, estava caminhando de mãos dadas com Duda Guerra, 16, em um shopping do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ao vivo no Fofocalizando, o apresentador do SBT avisou que Huck entrou em contato para pedir a retirada da notícia das redes sociais. Segundo ele, o adolescente não está no Rio de Janeiro.

Leo, desculpa te incomodar, mas não é Benício no vídeo. Ele nem está no Rio. Acho ruim deixar essa informação no seu feed, mas espero que esteja tudo bem com a sua família. Luciano Huck

Mais cedo, Leo Dias tinha publicado uma notícia de que o Benício teria voltado com sua ex-namorada, a influenciadora Duda Guerra. Os dois estariam andando de mãos dadas em um shopping da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio.