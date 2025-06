Luciana Gimenez sobre ex-marido 'baixo e careca': 'Dele eu gostava'

Luciana Gimenez, 55, disse preferir homens altos, mas ressaltou que não se incomodava com o fato de seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, 63, ser mais baixo que ela, além de ser careca.

O que aconteceu

Gimenez, que está solteira, foi classificada como "exigente" na escolha de seus pretendentes, o que ela negou. No episódio mais recente de seu podcast, Bagaceira Chique, a apresentadora elencou as características que lhe chamam a atenção em um homem ao ser questionada se ficaria com um rapaz gordo —ela preferiu ficar em silêncio sobre namorar alguém muito acima do peso.

Na sequência, ela foi confrontada com o fato de seu ex-marido não ter a altura que ela considerada ideal, por ser careca e um pouco acima do peso. Em sua resposta, Luciana destacou que, na época, não se incomodava com essas características físicas de Marcelo porque o amava. "Daquele careca eu gostava bastante, eu gostava do Marcelo", iniciou a apresentadora.

"[Na verdade], não tenho problema com careca, mas gosto de homem mais alto que eu", continuou ela, que apontou que a altura ideal de um homem é a partir de 1,85 metros. A apresentadora mede 1,82 metros, enquanto seu ex-marido, Marcelo, mede cerca de 1,77.

Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho foram casados por 12 anos e, juntos, são pais de Lorenzo. Desde que deixou o empresário, em 2018, ela engatou alguns rápidos relacionamentos, mas tem reclamado da "dificuldade em encontrar o par ideal".

Gimenez também mudou o estilo de homem que gosta de se relacionar. Agora, a famosa diz preferir homens mais novos, porque de "velha" basta ela. Ela ainda se assumiu como uma pessoa demissexual, ou seja, não fica com qualquer pessoa por "respeito" ao próprio corpo. "Para eu ficar nua na frente de uma pessoa tem que valer muito a pena", afirma.