Filho secreto de Odete Roitman aparece pela primeira vez em 'Vale Tudo'

Guilherme Magon, 39, ator que interpreta Leonardo, o filho secreto de Odete Roitman (Débora Bloch), apareceu pela primeira vez no capítulo de hoje de "Vale Tudo" (Globo).

Quem é Guilherme Magon?

Guilherme, que vive Leonardo em "Vale Tudo", tem uma vasta carreira no teatro musical. Em 2011, ele protagonizou a adaptação brasileira para a peça "Cabaret", ao lado de Cláudia Raia.

Guilherme substituiu Reynaldo Gianecchini, que precisou se afastar do espetáculo após ser diagnosticado com linfoma. "Agora é a fase de trabalhar para, depois, deixar o Giane orgulhoso", disse ele na época para o jornal Agora São Paulo.

"Vale Tudo" é a primeira novela do ator. Antes disso, ele atuou em séries, como Assédio (Globoplay) e "O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu" (Disney+)

Magon tem mais de 17 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, ele publica vídeos de seus trabalhos e fotos sem camisa.

Leonardo em 'Vale Tudo'

Leonardo é filho de Odete Roitman e irmão de Heleninha (Paolla Oliveira) e Afonso (Humbero Carrão). Ele mora com Nise (Teca Pereira), mulher paga pela vilã para cuidar de seu herdeiro secreto.

Na primeira versão da novela, exibida em 1988, Leonardo havia morrido em um acidente de carro. Heleninha sempre se culpou, pois foi levada a acreditar pela mãe que era a responsável pela morte da irmão.

No entanto, Odete era a verdadeira motorista do acidente que levou Leonardo à morte. A verdade era revelada por Ruth, vivida por Zilka Salaberry, uma antiga empregada da casa que sabia de tudo.

No remake, Leonardo não morreu. Ele ficou com sequelas após o acidente e passou a ser escondido pela mãe, que fez o resto da família acreditar que ele não sobreviveu.

Com o rosto de Leonardo sendo revelado, a novela "Vale Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Que cena forte hein. A Odete Roitmane da Débora Bloch é uma potência", escreveu um telespectador. "O ganchão com o Leonardo frente a frente com a Odete", disse outro.

Guilherme Magon e Débora Bloch são artistas demais, que cena impecável #ValeTudo pic.twitter.com/1NeqTo9dyr -- Gabriel Borges (@GabriellBorgs) June 19, 2025

O ganchão com o Leonardo frente a frente com a Odete #ValeTudo pic.twitter.com/Hy6zheFMAN -- Luiz (@Bagulino) June 19, 2025

Essa cena da Odete Roitman fugindo enquanto o filho tá tendo convulsão é a melhor dela até hoje. Débora Bloch é artista demais!#ValeTudo



pic.twitter.com/MhZEPNe9vW -- Matheus (@matheuscaseca) June 19, 2025