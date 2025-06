Kéfera diz não querer se apaixonar após namoro traumático: 'Perturbação'

Kéfera Buchmann, 32, alertou que não pode se apaixonar, descartou romances até o próximo ano e comemorou a vida de solteira.

O que aconteceu

Influencer admitiu estar em paz. "Que paz terrível! Gente, é muito bom quando você está de boa. Acordei hoje e fiz análise, já tomei um fecho do meu psicanalista. Foi porrada psicanalítica, depois porrada na porrada, depois treino de preparação física, depois corre 5 km, trabalhei, editei vídeo", desabafou nesta madrugada nos stories do Instagram.

Youtuber perguntou se alguém pretende tirar sua paz e descartou romances em breve. "Alguém está afim de tirar minha paz? Algum homem ou alguma mulher está afim de me dar uma perturbação, uma paixonite ou um negócio que me tire do eixo? Botei na minha cabeça que não posso me apaixonar em hipótese alguma. Só posso me apaixonar a partir de janeiro do ano que vem e, de preferência, depois do meu aniversário."

Kéfera reclamou sobre seu último relacionamento e exaltou a vida de solteira. "Esse Réveillon que passei namorando, que perturbação! Vivi um inferno em pleno Réveillon. Ser solteira é uma paz que não acaba. É paz atrás de paz", ressaltou.