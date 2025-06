Kéfera admite que tinha preconceito por ser bissexual: 'Fui tirana comigo'

Kéfera Buchmann, 32, revelou que tentou negar a própria bissexualidade e que, nesse processo, foi "tirana" consigo mesma.

O que aconteceu

Kéfera explicou que demorou para se entender como uma mulher bissexual e também para se aceitar. "Fui criada com um monte de gays, só ia em festa gay, minha mãe era de boa, tudo propício para [não ter problema] eu também ser LGBT+, mas demorei muito a me aceitar por preconceito comigo mesmo", afirmou em entrevista à drag queen Bianca DellaFancy, no YouTube.

Era algo 'tudo bem os outros serem, mas eu não posso, porque está errado'. Fui muito carrasca comigo por anos, mas eu nunca fui homofóbica com os outros, mas fui muito tirana comigo.

A influenciadora explicou que mesmo após ficar com mulheres, buscava negar a bissexualidade. "Demorei anos para aceitar que também me interesso por outro gênero [além do masculino]. Desde a primeira vez que eu fiquei com uma mulher, eu negava aquilo para mim, dizia: 'fiquei, mas foi um evento esporádico, não porque eu gosto'".

Kéfera destacou que, em 2018, precisou terminar um namoro heterossexual para entender os próprios desejos. "Precisava me entender, tive envolvimentos com homens e mulheres, mas ainda era uma coisa de medo de deixar isso aflorar, mas não tinha como fugir disso, eu gosto mesmo, não podia negar. E em 2021 eu assumi, mas a primeira vez que namorei mesmo uma mulher foi no ano passado".