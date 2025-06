Charme do tecladinho? Por que BlackBerry voltou à moda entre a geração Z

Jovens da geração Z —os nascidos entre 1997 e 2012— estão compartilhando no TikTok seus truques para conseguir um BlackBerry, o famoso smartphone com tecladinho físico dos anos 2000, em sites de revenda de usados.

Por que jovens querem BlackBerry

Tudo o que era millennial agora é legal, apontou uma reportagem recente do jornal The New York Times. Os jovens Z se entusiasmam com a estética da juventude anterior, nos anos 2000, e já promoveram revivals de popularidade não só de estilos de roupas ou ícones pop daquela década.

Livros que retratam a experiência de ser adolescente na época inspiram hoje vídeos sobre saudosismos tecnológicos. É o caso da muito popular série "Os Garotos de Tommen", da irlandesa Chloe Walsh: gadgets usados pelos personagens, como um iPod, fones com fio e câmeras digitais mais simples, se tornaram alvos de montagens "estéticas" no TikTok e também objetos de desejo.

Geração Z também está "cansada" da tecnologia. Diversos dos vídeos com ou sobre o BlackBerry no TikTok fazem algum tipo de desabafo sobre a estafa mental provocada pelo excesso de disponibilidade às redes sociais que telefones modernos, como o iPhone e Androids como o Galaxy, permitem.

Os jovens querem estar indisponíveis, a não ser para os amigos íntimos, para realizar a chamada "detox de verão". A estação se inicia no sábado nos EUA, Canadá, Europa, além de boa parte da Ásia.

Aplicativo BBM do BlackBerry permite exatamente isso: a troca de mensagens apenas entre os conhecidos que compartilharam seus PINs uns com os outros. No entanto, o aparelho não alienaria totalmente os mais jovens, que ainda podem ouvir música, se divertir com jogos simples ou dar um Google no que quiserem.

Em vídeo com mais de 6,4 milhões de visualizações, uma usuária do TikTok disse ter "comprado um BlackBerry em 2025 porque seu iPhone arruinou sua vida". Um usuário comentou: "Este foi o pico da tecnologia!".

Entre os mais de 125 mil vídeos na hashtag #BlackBerry no TikTok, diversos possuem em comum a tag #brainrot. O termo, que em português significa "podridão cerebral" causada pelo uso sem controle da internet, foi eleito a palavra de 2024 pelo Dicionário Oxford. A dependência das telas é um problema que pode afetar vários campos, como relacionamentos e trabalho, como já demonstraram estudos.

Outros TikTokers dizem realizar desejos de infância ao ter o celular. "Lembro que a minha mãe tinha um BlackBerry para o trabalho e eu roubava frequentemente para jogar", conta a filipina @notchonnie em um vídeo em que mostra seu achado do eBay. Já a canadense Melody Kim relembrou que seu "primeiro telefone foi um iPhone na sexta série". "Por isso nunca tive a chance de ter um BlackBerry como sempre quis. Sempre foi um sonho meu".

Aos poucos, a moda também tem chegado ao Brasil. A desenvolvedora @gasaizinha publicou no TikTok um vídeo no fim de maio, que já alcançou mais de 841 mil visualizações, em que mostra como se sente utilizando um Blackberry em 2025. Muitos citam razões ergonômicas para amar o aparelho, muito menor do que o "gigante" iPhone.

A BlackBerry produziu seu último telefone em 2018 e foi oficialmente descontinuada em 2020. No entanto, a empresa canadense ainda trabalha desenvolvendo softwares e com serviços de segurança de sistemas.

Um post já deletado no fórum r/BlackBerry na plataforma Reddit sinalizou há três meses que a empresa estaria trabalhando em um novo modelo do BlackBerry Classic. Segundo a revista Fast Company americana, o usuário teria oferecido poucos detalhes, citando um acordo de confidencialidade, o que animou entusiastas. Resta aguardar.

"Dumbphones" e aparelhos retrôs como tendência de estilo já inspiraram relançamentos. O desejo por tecnologias mais simples também estão por trás do relançamento do Nokia 3210 (aquele do famoso jogo da "cobrinha") e da ressurgência online do Tamagotchi, o bichinho virtual que também foi mania nos anos 2000. Millennials promoveram um movimento semelhante há mais de uma década, trazendo de volta as vitrolas e fitas cassetes.