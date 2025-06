Filme perturbador foi banido do Brasil por cena com recém-nascido

Considerado um dos filmes mais chocantes da história do cinema, "A Serbian Film - Terror sem Limites" é um marco de controvérsia, especialmente no Brasil, onde foi banido pela Justiça Federal em 2011 devido a cenas extremas, incluindo uma que envolve violência sexual contra um recém-nascido.

À época do lançamento, uma decisão judicial, que classificou a obra como "pornografia infantil não simulada". A proibição gerou debates acalorados sobre censura, liberdade artística e os limites da representação no audiovisual.

Segundo o Ministério Público Federal, "o longa-metragem contém cenas que simulam a participação de recém-nascido em cena de sexo explícito ou pornográfica, além das que mostram sexo explícito, crueldade, elogio/banalização da violência, necrofilia, tortura, suicídio, mutilação, agressão".

Cena do filme 'A Serbian Film' Imagem: Reprodução

A produção sérvia passou por uma verdadeira montanha-russa de decisões, chegando a ser liberado em todo o território, com a exceção do estado do Rio —onde sua cópia em 35mm foi apreendida pela Justiça do Rio. Demorou um ano para o filme ser assistido em cinemas pelo país, com a classificação para maiores de 18 anos. .

Fato curioso sobre "A Serbian Film - Terror sem Limites": ao ser liberada a exibição, o juiz federal da 3ª Vara da Justiça de Minas Gerais Ricardo Machado Rabelo decidiu "que não há razões de natureza jurídica que impeçam a exibição do filme". No documento no qual consta sua decisão, o juiz até mesmo emitiu sua opinião sobre o longa.

Uma palavra final: vi o filme. Do início ao fim. O filme é realmente muito forte. Verdadeiramente impactante. O enredo é crudelíssimo. Se é arte eu não sei. Pode ser para alguns, para outros não. O que sei, contudo, é que se estivesse no cinema teria me levantado e ido embora. No entanto, como juiz, não posso ser o seu censor no território nacional, como me diz a Constituição Federal. Aliás, o que me garante a Carta Constitucional - não apenas a mim, mas a todo brasileiro —é o direito de me indignar, de recusar a vê-lo ou até mesmo o direito de me levantar e deixar a sala de sessão, levando comigo as minhas conclusões e convicções acerca da natureza humana, suas dimensões, limites e idiossincrasias. Aprendi com o desassossegado Fernando Pessoa 'Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura' (Livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, Cia das Letras, 2012, p. 82). Juiz Federal da 3ªVara da Justiça de Minas Gerais, Ricardo Machado Rabelo

Agora, vamos aos fatos: sobre o que é o filme

Dirigido por Srdjan Spasojevic, o longa-metragem sérvio segue Milos (Srdjan Todorovic), um ator pornô aposentado que aceita participar de um filme encomendado por um misterioso empresário, somente para descobrir que está envolvido em um pesadelo de violência, abuso e degradação humana.

"A Serbian Film - Terror sem Limites" aborda um gênero conhecido como "filme snuff". Este tipo de produção mostra cenas reais de mortes ou assassinatos de uma, ou mais pessoas, sem o auxílio ou o uso de quaisquer efeitos especiais, para o propósito de distribuição e entretenimento. Vale dizer que a existência de todo um setor cinematográfico em torno deste tipo de filme é geralmente visto somente como uma lenda urbana.

Apesar de o diretor Srdjan Spasojevic defender o filme como uma alegoria política sobre a exploração do povo sérvio pelo Estado, a brutalidade gráfica das cenas —incluindo estupro, necrofilia e a infame sequência com o bebê— ofuscou qualquer leitura simbólica para grande parte do público e da crítica.

Críticas

Para Spasojevic, a recepção negativa ao longa comprova sua tese central: "A sociedade consome violência, mas reage hipocritamente com horror quando ela é mostrada sem filtros".

No Rotten Tomatoes —agregador online de críticas— "A Serbian Film - Terror sem Limites" tem apenas 47% de aprovação entre os críticos, e 46% do público.

Especialistas procurados por Splash concordam com as opiniões negativas ao filme.

Não existe nada em 'A Serbian Film' que se assemelhe a um filme. Não há conflito, não há arco dramático. O que resta é uma colagem de imagens nauseantes amarradas com o propósito de causar náuseas. O elenco é amador, a produção é pobre e a direção se resume à exploração dos fetiches do diretor —uma pessoa que, depois de conceber e executar esse pedaço de lixo cinematográfico não-reciclável, merecia uma investigação policial séria. Nem tudo merece redenção sob a proteção da arte. Nesse caso, 'arte'. Roberto Sadovski, colunista de Splash

'A Serbian Film' tem uma única pretensão: chocar a qualquer custo. O diretor até diz ser uma alegoria à política violenta de seu país (Sérvia), mas eu acho que a forma como ele traduz isso em tela é vazio demais em meio à violência extrema, que toma grande parcela do longa. Uma violência que parece muito mais querer torturar apelativamente o expectador do que conscientizar de qualquer coisa. Lucas Maia, comunicador e criador do canal Refúgio Cult

"A Serbian Film - Terror sem Limites" não está disponível em nenhuma plataforma no Brasil.