Filme da Pixar "Elio" acompanha jornada intergaláctica imperfeita de família

Por Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Zoe Saldana acredita que seu novo filme, "Elio", da Pixar Animation Studios da Walt Disney, é uma história sobre a jornada imperfeita pela qual pais e filhos passam.

"Acho que não há problema em olhar para seus filhos e simplesmente não saber o que fazer, porque essa é uma maneira de se conectar com eles, pois na maioria das vezes eles também não sabem o que fazer", disse Saldana, mãe de três filhos, à Reuters.

"Elio" estreou nos cinemas brasileiros na semana passada. O filme acompanha um menino solitário de onze anos chamado Elio Solis, voz de Yonas Kibreab, que se torna involuntariamente o embaixador intergaláctico da Terra após ser enviado a um planeta chamado Communiverse.

Ele precisa trabalhar com formas de vida alienígenas e acaba percebendo que não está sozinho.

Os críticos de cinema aplaudiram o filme da Pixar, o famoso estúdio de animação por trás de "Toy Story" e "Procurando Nemo". "Elio" obteve uma pontuação positiva de 81% nas críticas coletadas no site Rotten Tomatoes.

Os estúdios de Hollywood, no entanto, têm enfrentado desafios para atrair o público aos cinemas para filmes com histórias originais. De acordo com analistas do setor, "Elio" pode estrear na América do Norte na sexta-feira com uma das menores vendas de ingressos no fim de semana de estreia de qualquer filme da Pixar.

De sexta a domingo, "Elio" deve arrecadar entre US$20 milhões e US$30 milhões nos cinemas dos EUA e do Canadá, disse Shawn Robbins, fundador e proprietário da Box Office Theory e diretor de análise da Fandango.

A Disney projeta uma abertura em torno de US$25 milhões.

No filme, Saldana dá voz a Olga Solis, a tia de Elio que cuida dele, ao lado de Brad Garrett como Lord Grigon, um senhor da guerra, pai e embaixador alienígena.

Garrett, pai de dois filhos, observou que Grigon tem sua própria jornada como pai no filme, que começa um pouco desafiadora.

"Há muitos pais excessivamente controladores, certo? Que tentam moldar seus filhos de acordo com o que eles queriam ser, ou com o que eles acham que deveriam ser", disse Garrett, referindo-se a Grigon.

O ator afirma que "Elio" é um filme que fala sobre como cada pessoa é única e que as crianças têm seu próprio caminho.

(Reportagem de Danielle Broadway, Lisa Richwine e Rollo Ross)