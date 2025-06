Em troca de likes, Mirna faz maldade com mocinho querido de 'Dona de Mim'

No capítulo de quinta-feira (19), da novela "Dona de Mim" (Globo), Samuel se sente usado por Mirna.

Leo comenta com Davi que se preocupa com Samuel na fofoca envolvendo Mirna. Leo questiona Samuel sobre Mirna, e os dois discutem. Mirna confessa a Samuel que o usou para conseguir likes.

Abel cobra de Ricardo a denúncia contra Vanderson. Higuy aprova as peças de Filipa. Tânia se surpreende ao ver Filipa trabalhando no restaurante com Higuy.

Rosa faz novos exames com Letícia. Dedé chama Marlon de pai, e Lucas não gosta. Yara garante a Yuri que ajudará Ryan. Jaques vai ao restaurante em que Filipa trabalha.