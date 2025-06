'Fui picado por cobra': como é vida de Guilherme Fontes ao lado de floresta

Guilherme Fontes, 58, contou que foi picado por uma jararaca, em casa, no início desta semana. O imóvel está localizado no alto da Gávea, ao lado da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava. Fontes, por meio do Instagram

O ator se mudou para o endereço em 1994, pouco antes de interpretar o inesquecível vilão Alexandre em "A Viagem" (Globo). A trama está sendo reprisada com sucesso durante as tardes, na faixa Vale a Pena Ver de Novo.

Com a primeira grana que ganhei, eu comprei. Me lembro que comprei um terreno em Búzios e um no Recreio. E um belo dia eu descobri esse terreno na Gávea. E esse pedaço de terra, onde eu tenho meu silêncio, é onde os passarinhos cantam. Guilherme Fontes, em entrevista a Splash

Ator encontra frequentemente cobras e outros animais no quintal de casa Imagem: Reprodução/Instagram

Por conta da localização, o artista costuma se deparar com animais diferentes no quintal. "Já encontrei cobra enrolada em árvore de Natal, na roda do meu carro... Preguiças, tucanos, lagartos grandes, sapos, aracnídeos de tamanhos diversos, marsupiais de várias espécies, macacos grandes e pequenos."

[Gosto] da diversidade de animais da vida real. A gente vive muito fora da vida real. Dessa vida na cidade, eu estou com horror. Eu não dirijo mais há seis anos. Cansei de trânsito, de cuidar de um automóvel. Tudo isso.

O ator prefere dar conta sozinho da manutenção doméstica. "Morar em casa não é fácil, ainda mais para alguém que não gosta de viver rodeado de empregados. Eles vêm em casa de tempos em tempos, ajudam a estabilizar a 'bagunça organizada' e a pôr em ordem principalmente o jardim", disse o famoso, em conversa com o Extra.

'A Viagem'

Alexandre (Guilherme Fontes) em 'A Viagem' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Guilherme Fontes diz acreditar que o personagem Alexandre da novela "A Viagem" se tornou mais do que um papel: um fenômeno cultural que persiste décadas após a estreia. Mesmo com uma extensa carreira na televisão, no teatro e no cinema, é o "espírito obsessor" que continua pautando sua vida pública.

A identificação do público é tão forte que, às vezes, as pessoas o confundem com Alexandre. "Eu estou na rua, e tem sempre alguém que me chama de Alexandre. As pessoas acham que eu sou o Alexandre. Às vezes, até eu acho que sou, e eu respondo. Às vezes, eu também não respondo —de propósito. Brincadeira", disse o artista, em conversa com a reportagem.