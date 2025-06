Cleo Pires estampa revista Playboy mais rara, vendida por R$ 21 mil

Revista Playboy estampada com Cleo Pires, 42, foi anunciada por R$ 21 mil e é uma das capas mais valiosas.

O que aconteceu

Dono de sebo afirmou que a revista com a atriz é a mais rara. "É o Santo Graal das revistas do Brasil. Foram impressos apenas 100 exemplares e distribuídos para alguns eleitos. Essa revista não foi vendida, tem uma capa dura especial com logo dourada e é numerada. Não existe Playboy mais rara que essa", explicou o dono de sebo Lucas Hit em vídeo no Instagram.

Artista participou da edição que comemorou os 35 anos da revista, extinta em 2017 no Brasil. Apesar de ser considerada rara, a capa ainda vale mais que outras edições que ocupam a mesma categoria, como a de Xuxa, que pode ser vendida por R$ 700.