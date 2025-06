'Bonde do Brunão': Bruno Mars lança oficialmente funk em português que gravou no Brasil

Em 7 de novembro de 2024, o cantor Bruno Mars se despediu de uma série de 15 shows que ele fez no Brasil com um presente para os fãs locais: um funk cantado totalmente em português batizado de Bonde do Brunão. Nesta quarta-feira, 18, mais de sete meses depois da homenagem ao Brasil, o cantor norte-americano lançou a música oficialmente nas plataformas de streaming no formato de single.

A faixa Bonde do Brunão já está disponível na conta oficial de Bruno Mars no Spotify, Deezer e Amazon Music. Na Apple Music, a música ainda não está no ar, mas já aparece como "lançamento em 19 de junho de 2025". A música é uma paródia de Cerol na Mão, sucesso de 2000 do grupo Bonde do Tigrão. O crédito, no entanto, aparece para Bruno Mars e o grupo de produtores The Stereotypes.

O lançamento oficial da música Bonde do Brunão marca também uma parceria do cantor com o jogo Fortnite Festival, e a canção em português entra para a trilha sonora oficial da nona temporada do game, que aparece em destaque no site oficial do cantor.

Bruno Mars está prestes a bater a marca de um ano nas top músicas do mundo do Spotify com Die With a Smile, parceria dele com Lady Gaga. APT., colaboração dele com a cantora de k-pop Rosé, também segue há meses no top 10.