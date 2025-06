Arma apontada e castigo merecido marcam reta final de 'Garota do Momento'

No capítulo desta quarta-feira (18) em "Garota do Momento" (Globo), Beto e Beatriz dão início à produção de seu filme. Maristela se preocupa ao ver Juliano com uma arma. Clarice faz um acordo com Zélia.

Marlene e Glorinha comemoram a vitória contra a Perfumaria. Alfredo contrata Carlito.

Guto, Eugênia e Ana Maria comemoram que passaram no vestibular.

Juliano anuncia a Maristela que o banco bloqueou as finanças dos dois. Bia diz a Juliano que precisa se manter afastada de suas más influências.

Ao final, Juliano aponta sua arma para Beatriz.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.