Amanda Kimberlly deixará de mostrar filha com Neymar nas redes após ataques

Amanda Kimberlly, de 31 anos, compartilhou uma decisão importante envolvendo a filha Helena, de quase um ano, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar.

O que aconteceu

A influenciadora afirmou que deixará de mostrar a filha nas redes sociais. A escolha de manter a pequena longe dos holofotes digitais foi motivada por uma onda de comentários ofensivos e montagens envolvendo fotos da criança. A denúncias já haviam sido feitas por Kimberlly em suas contas na internet. Diante da situação, Amanda afirmou que o foco agora é proteger o bem-estar da filha.

Eu não quero muito me estender sobre o assunto. É bem cansativo tudo isso. Graças a Deus, o jurídico já tá trabalhando para resolver isso da melhor forma. Mas o que eu fico mais irritada e brava é que essas pessoas, elas sempre saem impunes. Esse ato de crueldade passa de qualquer nível.

Amanda Kimberlly em entrevista ao Léo Dias

Emocionada e com a voz embargada, Kimberlly explicou que o afastamento da filha das redes sociais se tornou algo necessário. "Mas eu decidi preservar a imagem da Helena por um tempo e não compartilhar porque as coisas que eu recebo são cruéis, as montagens muito pesadas, assim, com o rostinho dela. Não gosto nem de lembrar", completou.