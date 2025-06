Aline Campos posa de biquíni e mostra café da manhã na piscina: 'Paraíso'

Aline Campos, 37, compartilhou uma sequência de fotos de sua viagem para a Chapada dos Veadeiros (GO).

O que aconteceu

A influenciadora aproveitou para tomar um sol na piscina enquanto tomava café da manhã. "Me sentindo em casa no paraíso", escreveu na legenda da publicação feita na manhã de hoje no seu Instagram.

Com um maiô preto todo recordado, a modelo posou na beira da piscina privativa, localizada em frente ao quarto em que está hospedada. "Surreal, e você está cada dia mais linda", elogiou uma seguidora nos comentários. "Aline é o paraíso e suas curvas são cartões postais!!!", afirmou outro.