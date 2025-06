'Vou continuar sendo indigesta': a relação de Galisteu com a família Senna

Adriane Galisteu, 52, falou sobre a relação conturbada com a família de Ayrton Senna (1960-1994). O desabafo aconteceu durante um dos episódios da série "Barras Invisíveis".

Sofro um apagamento não é de agora, é da vida inteira. Mas eles não vão conseguir me apagar. Podem contar uma história muito diferente da que vivi, mas estou viva para contar a minha versão. Podem fazer o que quiserem. Vou continuar sendo indigesta e está tudo bem.

A relação com a família Senna

Adriane Galisteu era namorada de Senna quando o piloto morreu Imagem: Reprodução / Instagram

A história de amor entre a apresentadora e o piloto é lembrada pelos fãs até hoje. Um detalhe, no entanto, ainda desperta a atenção do público: a difícil relação da apresentadora com a família do campeão de Fórmula 1.

A famosa relatou um episódio que a deixou confusa, em 1994, após a morte de Roland Ratzenberger —piloto morreu um dia antes de Senna. No livro "Caminho das Borboletas", ela conta que se preocupou em confortar a família do namorado, mas percebeu um distanciamento por parte deles.

Ligava para a família, e a empregada da fazenda atendia. Eu queria estar próxima, fosse como fosse. Impossível. Comecei a estranhar. Adriane, em "Caminho das Borboletas"

Adriane Galisteu ao lado de Ayrton Senna Imagem: Reprodução/Instagram

O livro sugere que a relação com os irmãos de Senna, Viviane e Leonardo, era cordial, mas não tão próxima quanto com Neyde Senna da Silva, mãe do piloto, e Antonio Carlos de Almeida Braga, o empresário. Ela volta a falar sobre a família do ex-namorado em entrevista à Veja, em agosto de 2024.

Tantas coisas aconteceram naquela época, eu era uma menina muito diferente da mulher que sou hoje. E, durante o ano e meio que eu vivi com ele, estivemos no Brasil muito pouco. Convivemos pouco com a família dele, que não sabia direito quem eu era, de onde eu vim, para onde eu ia e do que seria capaz. Eu era enigmática, acho que faltou conversa e me conhecer de fato. Mas o tempo passou, e eu sempre respeitei a família dele.

'Família quis evitar protagonismo de Galisteu em velório'

Ernesto Rodrigues, autor da biografia "Ayrton: o Herói Revelado", relata que a família de Senna tentou minimizar a presença de Galisteu no velório de Senna. Eles teriam utilizado Xuxa, ex do piloto, como um "instrumento" para evitar que Galisteu tivesse "protagonismo".

Ninguém da família ficava perto da Adriane Galisteu. Quem ficou o tempo todo com o Galisteu foi a Betise Assumpção (ex-assessora de Senna). Enquanto isso, era a Xuxa que aparecia ao lado dos pais do Ayrton e da Viviane Senna. Ernesto Rodrigues, em entrevista a Splash

Viviane Senna x Adriane Galisteu

Viviane Senna, irmã de Ayrton Senna Imagem: Clayton Felizardo/BrazilNews

Irmã do piloto, Viviane Senna fez duras críticas a Galisteu em entrevista ao semanário francês "Paris Match" —cerca de dois anos após a morte do irmão. "Se ela precisa de dinheiro, deveria trabalhar, como todo mundo, e parar de explorar a imagem de um morto", disse a empresária.

À época, ela citou as fotos para a Playboy e o livro "Caminhos das Borboletas - Meus 405 Dias ao Lado de Ayrton Senna". "Não posso evocar os problemas que essa moça causou à nossa família e que determinaram nossa posição. Pois, se o fizesse, exporia certos aspectos da vida privada de Adriane. E eu não tenho esse direito."

Adriane também foi entrevistada pela mesma publicação. À época, ela afirmou que, se estivesse vivo, o ex-namorado não teria concordado com as fotos para a Playboy. A contratada da Record explicou que já havia posado para a revista antes de começar o namoro com o piloto.

Galisteu demonstrou interesse em conversar com a irmã de Senna, durante entrevista ao documentário "Barras Invisíveis", em agosto do ano passado. "Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", declarou a apresentadora.