Virginia Fonseca descobre dívida de R$ 6,5 mil: 'Imobiliária não avisou'

Virginia Fonseca, 26, falou sobre uma dívida de R$ 6,5 mil por não pagar o IPTU de uma sala comercial em Londrina.

O que aconteceu

Influenciadora viu a notícia de que podia ter bens penhorados devido à dívida. Ontem, em seus stories do Instagram, declarou que pensava que era "fake news", mas achou melhor confirmar a informação.

Ex de Zé Felipe relembrou que ficou com nome sujo no Serasa em outra ocasião. "A gente não pode esquecer que esses dias descobri que meu nome estava sujo no Serasa por causa de R$ 30 de uma conta de celular que a minha mãe fez, que era para ela pagar e veio para mim. Aí a gente não duvida de mais nada", indicou.

Viajando na China, famosa conversou com a mãe e lembrou da sala comercial em Londrina. "Aluguei e as coisas começaram a dar muito certo para mim. Virei para a minha mãe e falei: 'pega esse aluguel e fica para você essa sala, e você resolve tudo com a imobiliária'", contou.

Virginia Fonseca confirmou a dívida e declarou que pagaria o IPTU do imóvel agora. "Minha mãe tem outros imóveis em Valadares que ela aluga e, lá, falou que funciona assim: quem aluga, paga IPTU. Em Londrina, não. Nosso contrato não era assim, eu não sabia e ela não sabia, o cara da imobiliária não avisou e ficou por isso. Ninguém sabia que quem tinha que pagar IPTU era a gente. Aí agora a gente descobriu."