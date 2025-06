Tom Cruise finalmente ganha Oscar, mas não como você pensa

O astro de filmes de ação Tom Cruise e a cantora e atriz Dolly Parton estão entre as personalidades selecionadas para receber o Oscar honorário este ano por suas realizações ao longo da vida, informou a Academia de Cinema de Hollywood na terça-feira.

A atriz e coreógrafa Debbie Allen e o produtor Wynn Thomas também foram escolhidos para receber o reconhecimento do conselho de governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Os homenageados receberão suas estatuetas do Oscar na cerimônia anual de gala do Governors Awards, em novembro.

Cruise, atualmente estrelando "Missão Impossível - O Acerto Final", foi selecionado por suas décadas de trabalho em "Negócio Arriscado", dois filmes "Top Gun" e vários outros filmes. Ele foi indicado duas vezes ao prêmio de melhor ator, por "Nascido em Quatro de Julho" e "Jerry Maguire: A Grande Virada", além de melhor ator coadjuvante por "Magnólia"; mas nunca levou a estatueta para casa.

"O incrível compromisso de Tom Cruise com nossa comunidade cinematográfica, com a experiência teatral e com a comunidade de dublês inspirou a todos nós", disse a presidente da Academia, Janet Yang, em um comunicado.

Parton, cantora de música country e estrela de filmes como "Flores de Aço" e "A Melhor Casa Suspeita do Texas", receberá o Prêmio Humanitário Jean Hersholt por seus esforços beneficentes. A Imagination Library, de Parton, forneceu mais de 284 milhões de livros gratuitos para crianças ao longo de 30 anos, de acordo com o site da organização. Ela recebeu duas indicações ao Oscar de melhor canção, pelos filmes "Como Eliminar Seu Chefe" e "Transamerica".

Allen, atriz de filmes como "Fama" e "Na Época do Ragtime", coreografou a cerimônia do Oscar sete vezes e vários filmes.

O designer de produção Thomas trabalhou em vários filmes de Spike Lee, incluindo "Ela Quer Tudo" e "Faça a Coisa Certa", além do vencedor do prêmio de melhor filme "Uma Mente Brilhante".