Lembra dela? Roberta Close, musa dos anos 1980, faz rara aparição no Rio

De Splash, no Rio

Musa dos anos 1980, Roberta Close, 60, foi clicada na tarde de hoje em rara aparição no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ela foi clicada ao chegar a um estúdio em Botafogo, na zona sul da cidade, e mandou beijos para o fotógrafo. Acompanhada por um amigo, Evanio Alves, ela estaria negociando a produção de um documentário sobre a própria a vida.

Close foi a primeira modelo transexual a posar nua uma revista masculina no Brasil. Ela se se descobriu trans ainda adolescência e fez a cirurgia de redesignação sexual em 1989.

Ela vive há mais de 30 anos fora do Brasil, em Zurique, na Suíça, com o marido, o empresário Roland Granacher. Já trabalhou em vários papéis na televisão e no cinema.