Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 18 a 28/6

César é ameaçado por Raquel. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 18 de junho

Maria de Fátima diz a Marco Aurélio que irá ajudá-lo, mas que o executivo ficará lhe devendo um favor. Eunice e Ivan não aprovam o novo emprego de Bartolomeu. Raquel ameaça César, achando que ele está perseguindo Maria de Fátima. Heleninha sugere que Renato faça uma entrevista de trabalho para contratar Bartolomeu. Maria de Fátima pega o código do cofre da pousada que Laís passou para Raquel. Dalva pede que Poliana a acompanhe em um evento de família. Maria de Fátima consegue os documentos de Marco Aurélio.

Quinta-feira, 19 de junho

Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. Walter recebe uma ligação e disfarça sua tensão para Odete. Celina comenta com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha. Odete insinua que Celina não poderá viajar com Estéban. Dona Lu se preocupa com o passeio de barco de Laís. Dalva fica arrasada quando Poliana decide não acompanhá-la ao casamento. Dona Lu liga para Raquel e avisa que Laís está desaparecida. Odete decide arcar com os custos do pai de Walter, que está internado em uma clínica de repouso. Marco Aurélio leva Sarita para o Rio depois que descobre o sumiço de Laís. Marco Aurélio afirma a Leila que Sarita não deixará mais sua casa.

Sexta-feira, 20 de junho

Marco Aurélio pede a Leila que se mude para sua casa com Bruno. Odete pede ajuda a Maria de Fátima no seu plano para impedir Celina de viajar. Leila e Bruno se mudam para a casa de Marco Aurélio. Ivan fica preocupado com a mudança de Bruno. Laís exige que Marco Aurélio lhe devolva Sarita, e se desespera ao não encontrar os documentos da filha. Eugênio tenta convencer Celina a ir ao jantar de Estéban e deixar Heleninha em casa. Celina se desespera ao ver que Heleninha se trancou no quarto e não resistiu à bebida. Odete fica satisfeita ao perceber que seu plano deu certo.

Sábado, 21 de junho

Estéban fica decepcionado ao saber que Celina não irá para seu jantar. Celina se convence de que não deve viajar com Estéban e deixar a sobrinha sozinha. Maria de Fátima se enfurece ao descobrir que César roubou dinheiro de sua conta. Consuêlo avisa a Jarbas que a mãe dele, Mariúche, não poderá ficar na casa da família. Laís decide ir para o Rio pegar Sarita. Heleninha pede desculpas a Celina. Laís descobre que foi Maria de Fátima quem pegou os documentos de Sarita. Raquel pressiona Maria de Fátima a dizer como ela teve coragem de roubar para prejudicar uma criança.

Segunda-feira, 23 de junho

Raquel manda Maria de Fátima reaver os documentos de Sarita. Celina e Estéban discutem por causa de Heleninha. Laís conta a Raquel que recebeu uma notificação do juizado, dizendo que Marco Aurélio quer a guarda de Sarita. Fernanda apoia Tiago, e André sente ciúmes. Estéban termina com Celina depois de ser acusado por ela de ter enviado a foto de Heleninha para a imprensa. Ivan se disponibiliza a participar das sessões de terapia com ela. Renato pede Solange em namoro.

Terça-feira, 24 de junho

Solange e Renato decidem assumir a relação. Raquel comenta com Poliana que precisará de um tempo para confiar de novo na filha. Tiago avisa ao pai que deseja participar da recuperação de Heleninha. Cecília desperta do coma. Marco Aurélio exige que Heleninha converse com Tiago. Aldeíde defende Consuêlo das fofocas de Mariúche, que se vê obrigada a deixar a casa do filho. Tiago é sincero com Heleninha ao expor seus limites em relação ao problema da mãe. Renato e Solange revelam para os funcionários que estão juntos. Odete propõe a Ivan uma promoção.

Quarta-feira, 25 de junho

Odete dá um tempo para Ivan pensar na proposta. Ivan conversa com Bartolomeu sobre a proposta de Odete. Estéban não consegue convencer Celina de que está sendo acusado injustamente. Maria de Fátima usa César para se vitimar e sensibilizar Raquel, e o plano acaba levando o modelo para a delegacia como stalker. Maria de Fátima manda cópia do boletim de ocorrência para Afonso para preocupar o namorado. César decide terminar a parceria com Maria de Fátima.

Quinta-feira, 26 de junho

César mantém sua decisão de romper com Maria de Fátima. Pascoal tenta incentivar Raquel a participar de um concurso de culinária. Maria de Fátima manda Marco Aurélio demitir César da TCA. Freitas avisa a César sobre sua demissão. Raquel flagra Maria de Fátima ouvindo o áudio de ameaça de César. Heleninha pede a Bartolomeu que descubra quem enviou a sua foto para a imprensa. Bartolomeu conta para Ivan quem enviou a foto de Heleninha, e ambos decidem não dar a informação para a artista. Celina enfrenta Odete.

Sexta-feira, 27 de junho

Celina diz para Odete que Heleninha não merece tê-la como mãe. Maria de Fátima e César fazem as pazes. Cecília evita atender as ligações de Marco Aurélio, mas percebe que Sarita gosta do tio. Afonso e Heleninha ficam chocados com a reação de desprezo de Celina por Odete. Marco Aurélio fica irritado com a recepção de Cecília, que avisa ao irmão que não quer que ele chegue em sua casa de surpresa. Raquel consegue passar na primeira fase do concurso. Bartolomeu comemora o fato de sua ideia para a campanha ter sido aprovada pela agência, mas se sente deslocado entre o grupo. Chega o momento do resultado final do concurso de culinária do qual Raquel participou.

Sábado, 28 de junho

Raquel vence o concurso e ganha um milhão de reais. Afonso convida Maria de Fátima para ficar uns dias em sua casa. Maria de Fátima manda Marco Aurélio cancelar a demissão de César. Leila demonstra insatisfação com a presença de Maria de Fátima na casa de Marco Aurélio. Renato comunica a Bartolomeu que o cliente deseja que o jornalista assuma a campanha da sua marca. Heleninha fica empolgada com a ideia de ir para Roma fazer uma exposição ao saber que Ivan a acompanharia como diretor da nova unidade da TCA na cidade. Raquel diz a Laudelino que pretende conseguir o dinheiro necessário para comprar a Paladar. André flagra Fernanda com Tiago. Laudelino pede Aldeíde em casamento. Maria de Fátima anuncia a Raquel que Ivan poderá se casar com Heleninha.