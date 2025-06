Paulo Vieira faz estreia em novelas na reta final de 'Garota do Momento'

Paulo Vieira faz seu primeiro personagem em novelas na reta final de "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

O humorista Paulo Vieira vai fazer sua estreia em novelas. O ator viverá Mirosmar na reta final de "Garota do Momento".

O personagem é um empresário milionário de Goiânia. Ele se apaixona por Iolanda (Carla Cristina Cardoso) após ajudá-la quando sua bolsa gestacional estourar.

As cenas estão previstas para irem ao ar na última semana da novela. "Garota do Momento" termina no dia 27 de junho, sendo substituída por "Êta Mundo Melhor" a partir do dia 30.

Mirosmar (Paulo Vieira) em 'Garota do Momento' Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.