Patrícia de Sabrit opina sobre SBT: 'Silvio Santos é insubstituível'

Patrícia de Sabrit, 50, contou o que pensa sobre o SBT, meses após a morte de Silvio Santos. A atriz, que também trabalha como corretora de imóveis, ficou nacionalmente conhecida ao protagonizar a novela "Pérola Negra" (1998-1999).

Silvio Santos é insubstituível, sem sombra de dúvida, mas ele era tão genial, que enxergou nessas filhas, cada uma no seu nicho, cada uma do seu jeito, ele conseguiu encaixar elas onde elas tinham que ser encaixadas. Patrícia, em entrevista a Splash

A atriz destacou o trabalho de Patrícia Abravanel, que, em sua opinião, "está incrível" no comando do Programa Silvio Santos. "Ela conseguiu botar a personalidade dela, sem deixar de ter algumas coisas do pai", completou.

A artista também ressaltou a natureza familiar da emissora, tanto para quem trabalha quanto para o público. Essa característica, segundo Patrícia, é um dos motivos da fidelização do público. "Eu amo o SBT, eu gosto das pessoas lá dentro. Você é considerado pessoa, não é um número. Parece clichê falar isso, mas é verdade".

Patrícia de Sabrit espera que a televisão aberta permaneça forte, apesar do crescimento do streaming. "A gente tem um pouco de receio que as emissoras abertas, em algum momento, deixem de existir, porque o streaming está muito forte, mas eu acho isso uma pena. A televisão aberta ainda tem o seu charme."

'Pérola Negra'

Patrícia de Sabrit e Dalton Vigh eram os protagonistas de 'Pérola Negra' Imagem: Reprodução

Atriz falou da importância de "Pérola Negra", ao refletir sobre a própria carreira. A novela, gravada em apenas seis meses, exigiu um ritmo intenso de trabalho na época.

Foi o personagem mais incrível, mais apaixonante. Eu gravava todos os dias, praticamente de segunda a segunda. Era uma loucura! Mas eu gostava tanto da personagem, do ambiente de gravação. Formamos uma família durante esse período.

Patrícia de Sabrit e Vanusa Spindler como Pérola e Eva em Pérola Negra (Reprodução / YouTube) Imagem: Reprodução / Internet

O sucesso de "Pérola Negra" pode ser atribuído a alguns fatores, segundo a atriz. Por ser uma novela "fechada", com começo, meio e fim, baseada em uma versão argentina, permitiu um melhor desenvolvimento da personagem. Além disso, a trama era "muito bem amarrada", com "ganchos" diários que prendiam o telespectador, algo que, para ela, falta nas produções atuais.

Outro ponto forte foi a protagonista Pérola, que não era apenas a mocinha "boazinha", mas possuía múltiplas camadas. "Ela podia ser malvadinha, ela podia ser pilantra, ela era extremamente divertida, e, obviamente, tinha cenas de emoção absoluta".

Nova carreira: corretora de imóveis

Patricia de Sabrit atua como corretora de imóveis após voltar da Europa Imagem: Reprodução/Instagram

Após dedicar-se integralmente à maternidade, Patrícia de Sabrit encontrou uma nova vocação no mercado imobiliário. A transição ocorreu "meio por acaso". Ao procurar um apartamento para comprar após retornar da Europa, ela se inspirou na corretora que a atendeu.

Eu fiquei muito tempo fora [do mercado de atuação]. Houve muitas mudanças nas emissoras, agora, inclusive, com o streaming. Eu dei uma desconectada do meu mundo, digamos assim, então, eu já tinha em mente ter um plano B.

A atriz fez um curso e logo providenciou o registro para atuar na profissão. Apesar de sempre ter sido curiosa sobre arquitetura e decoração, nunca havia imaginado trabalhar na área. Ela vê a carreira de corretora como "puxada", mas extremamente gratificante.

O grande barato dessa carreira é você realizar sonhos. A compensação financeira muitas vezes pode até ser muito boa, mas eu acho que é muito mais pela sensação de que você faz parte da história, da vida dessas pessoas, do que pelo lado financeiro.

Apesar da nova profissão, Patrícia não descarta a atuação. Ela enfatiza que a carreira atual "permite fazer as duas coisas", caso surja um "belo de um convite" ou um "personagem incrível".