Aposta zerada e primeira vez de marido: como foi 8ª Prova dos Homens

A oitava Prova dos Homens foi exibida na edição de hoje do Power Couple 2025 (Record). Pela primeira vez, todos os homens conseguiram concluir a prova. Foi também a primeira vez que André conseguiu realizar o desafio.

Como foi a prova

O objetivo dos maridos era guardar itens de praia em baús que se encaixavam entre si. Entre os objetos variados, havia toalha de praia, protetor solar, chapéu de sol, óculos escuros, canga, caixa de som portátil, chinelos, máscara de mergulho, prancha de surfe, entre outros.

Os baús tinham o formato de tetris e, se montados corretamente, deveriam formar a embalagem de uma marca patrocinadora do reality. Para isso, os participantes precisam encaixar todos os objetos dentro dessas estruturas.

Após isso, deviam transportar os baús para a caçamba de um carro. A organização devia ser feita de forma que todas as peças do tetris se encaixasse perfeitamente.

Para concluir a prova, era necessário colocar todos os blocos corretamente e fechar a caçamba dentro do tempo.

Pela primeira vez, André conseguiu concluir um desafio. Além disso, foi a primeira vez que todos os homens da temporada conseguiram concluir a prova.

Nat e Eike foram o único casal a não somar nada, mesmo com o ator concluindo a prova. Isso aconteceu porque Nat apostou zero reais no marido devido a sua dificuldade com quebra-cabeças.