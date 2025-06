'O Beijo do Vampiro': veja o antes e depois de 6 atores mirins da novela

Mesclando folclore vampiresco com humor e melodrama, "O Beijo do Vampiro" conquistou o público já em sua primeira exibição, entre 2002 e 2003. Escrita por Antônio Calmon, a trama tem personagens cativantes, entre eles, algumas crianças que se destacaram do início ao fim da história. A seguir, Splash relembra o trabalho dos atores mirins do famoso folhetim e como estão atualmente.

Cecília Dassi

Cecília Dassi, 35, interpretou Beatriz em "O Beijo do Vampiro", filha de Augusto (Marco Ricca) e da falecida Laura (Bianca Byington). Ela estreou na TV em "Por Amor" (1997) como Sandrinha, papel que lhe rendeu grande reconhecimento. Participou de outras novelas como "Suave Veneno", "A Padroeira", "Alma Gêmea", "Sete Pecados", "Três Irmãs" e "Viver a Vida". Em 2012, decidiu se dedicar à psicologia, formando-se na área em 2013. Desde então, oferece atendimentos clínicos e produz conteúdo sobre saúde mental em suas redes sociais. Tem mais de 400 mil seguidores no Instagram.

Kayky Brito

Após estrear em "Chiquititas", Kayky Brito, 36, viveu Zeca, um dos protagonistas de "O Beijo do Vampiro". O personagem era um jovem vampiro tentando conciliar sua origem sobrenatural com uma vida comum. Após a trama, o ator virou um dos principais ídolos teen dos anos 2000. Seguiu atuando em novelas e séries, como "Chocolate com Pimenta", "Alma Gêmea", "Sete Pecados" e "Verão 90". Seu último papel fixo foi em "Gênesis", da Record, mas fez uma participação em "Família É Tudo", da Globo, em 2024.

Guilherme Vieira

Guilherme Vieira, 32, foi Juninho, filho de Beto e Lívia em "O Beijo do Vampiro". Ele ficou mais conhecido por interpretar Tonico em "Chocolate com Pimenta" (2003), mas também esteve em outras novelas, como "Vila Madalena", "América", "A Lua me Disse", "O Profeta", "Cama de Gato", além de "Rebelde". Após largar a atuação, estudou arquitetura, mas formou-se em administração. Desde 2021 mora em Amsterdã, onde trabalha no setor de eventos de uma empresa de tecnologia e também mantém uma empresa de games no Brasil.

Juliana Lohmann

Na novela, Juliana Lohmann, 35, era Pandora, filha da vampira Mina e abalou o romance entre Zeca e Bia. Ela continuou ativa na TV, com papéis em novelas da Globo e da Record, mas sua última novela foi "Gênesis", de 2021, exibida na Record. Antes disso, compôs o elenco da série "Bom Dia, Verônica", da Netflix. Em 2024, esteve em cartaz com a peça "As coisas que perdemos no fogo". No Instagram, tem mais de 82 mil seguidores, onde revelou que está se formando em psicanálise.

Bernardo Castro Alves

Bernardo Castro Alves, 33, deu vida a Gui, irmão de Beatriz e tinha um vício em tecnologia. Ele também atuou em "Sítio do Picapau Amarelo", "Malhação" e "Vidas em Jogo", sua última novela da carreira. Ele abandonou carreira artística, formou-se em Relações Internacionais e afastou-se dos holofotes, apesar de ter o Instagram aberto, onde tem menos de 2 mil seguidores e compartilha fotos com a família e de viagens.

Thiago Farias

Na história, Thiago Farias, 34, deu vida ao menino de rua Renato, também chamado de Furão. Thiago fez outras novelas, como "Porto dos Milagres", "Chocolate com Pimenta" e "Aquarela do Brasil", mas não seguiu como ator. Tornou-se um dos principais dubladores do Brasil, com voz presente em filmes, séries e desenhos animados, carreira na qual ficou na ativa até 2013. Dublou Timmy Turner, de "Os Padrinhos Mágicos" e Neville Longbottom na franquia "Harry Potter".