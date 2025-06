Morre David Hekili Kenui Bell, ator do live-action de 'Lilo & Stitch'

David Hekili Kenui Bell, ator que apareceu recentemente no live-action de Lilo & Stitch, morreu. A morte foi confirmada por sua irmã, Jalene Kanani Bell, em um post nas redes sociais.

"É com pesar no coração que anuncio que meu irmão caçula doce, generoso, talentoso, engraçado, brilhante e lindo David H. K. Bell passará o dia na companhia do nosso Pai Eterno", escreveu Jalene no Facebook no último domingo, 15. A causa da morte não foi revelada.

Em Lilo & Stitch, Bell interpretou um personagem identificado como "Cara grandão havaiano", que, em um momento cômico, deixa cair uma raspadinha ao ver um portal alienígena. Ele também fez participações nas séries Hawaii Five-0 e Magnum P.I..

Havaiano, Bell compartilhou recentemente em suas redes sociais uma publicação na qual enaltecia os funcionários locais que trabalharam no filme da Disney.

"Mahalo a todos que trabalharam neste filme. Eu sabia que seria especial comparecer à sessão para elenco e equipe, e não fiquei desapontado. Foi incrível ver tantas das verdadeiras estrelas na minha opinião: nossa equipe local do Havaí", escreveu ele.