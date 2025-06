Maria de Fátima faz maldade terrível contra criança indefesa em 'Vale Tudo'

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) rouba os documentos de Sarita (Luara Telles).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A vilã consegue abrir o cofre da pousada de Laís (Lorena Lima) e roubar os documentos da adoção de Sarita. Ela faz isso a pedido de Marco Aurélio (Alexandre Nero), que quer ficar com a guarda da menina.

Para isso, Fátima engana mais uma vez a mãe, fingindo estar triste. Preocupada, Raquel (Taís Araujo) pede para a filha ir a Paraty ficar com ela.

Na pousada Amendoeira, onde Raquel está dando um apoio enquanto Cecília (Maeve Jinkings) se recupera no hospital, Fátima observa a proprietária do local digitando o código do cofre onde estão guardados os documentos e copia a senha das mensagens trocadas entre Laís e Raquel. Durante a madrugada, a jovem consegue pegar os documentos e, finalmente, os entrega a Marco Aurélio, garantindo que ele fique devendo um favor a ela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.