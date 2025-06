Marcos Nanini desabafa sobre sexualidade: 'Nunca escondi'

Marcos Nanini, 77, desabafou como se vê em relação a sua sexualidade.

Ator revelou que se assumiu para os pais quando era adolescente. "Eu contei para eles quando tive certeza. Fiz uma reunião com meu pai e minha mãe e falei: "Olha, a situação é a seguinte". Eles ficaram chocados, mas no fundo não tive problemas", disse em entrevista à Quem.

Apesar de se descobrir jovem, Nanini relembra que teve experiências com mulheres. "Não acho que eu era um menino gay... Quer dizer, eu não tinha sexualidade nenhuma. Quando fui ficando mais velho, que a sexualidade foi se tornando algo mais presente, experimentei e vi que esse era meu caminho. Já tive experiências com mulheres também, mas à medida que fui experimentando me relacionar com homens, tive certeza".

Depois que tornou o assunto público, o artista garantiu que não viu grandes interferências em sua carreira. "Eu nunca escondi. Se as pessoas percebiam ou achavam algo, tanto faz", afirmou.

Neste ano, Marcos Nanini comparecerá pela primeira vez na Parada LGBT+ de São Paulo. "Decidi ir justamente pelo tema. A luta do movimento LGBT+ (ou dos viados, porque eu sou pré-dinossauros) é tão grande e tão violenta, no bom sentido? Hoje percebo isso, então decidi mudar minha atitude.

Não tenho um caráter expansionista, divertido, até porque isso tudo já faço no teatro, mas acho que, assim como tem cientistas, pintores, medalhistas, médicos, pode ser bom mostrar que também têm gays como eu, uma pessoa bem comum.

O ator é casado há 36 anos com Fernando Libonati, com quem vive uma relação aberta. "Tenho uma relação muito forte, muito grande com ele. Somos casados, mas moramos em casas separadas. O negócio é o seguinte: eu nunca tive ciúme. Acho o ciúme uma desgraça, uma coisa horrorosa, então sempre falei 'por que eu vou me aprisionar? Aprisionar uma pessoa que gosto?.'"

Nanini ainda conta que sempre foi adepto deste tipo de relacionamento. "Todas as pessoas com quem me relacionei eram abertas, todos podiam fazer o que quisessem. Não precisava me contar, nem eu precisando contar, não precisava ficar de fofoca comigo, mas sempre achei a coisa mais interessante. Não é para cair na gandaia, não é, não se trata disso; é você poder ser tudo que você é, do jeito que você é, sem problema nenhum", explicou.