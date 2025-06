Kéfera diz que transou com traficante na República Dominicana: 'Não sabia'

Kéfera Buchmann, 32, revelou que já transou com um traficante durante viagem à República Dominicana, mas só descobriu a associação do rapaz com a criminalidade após o encontro sexual.

O que aconteceu

Buchmann contou que visitava Punta Cana quando conheceu o rapaz. "Mas eu não sabia que ele era traficante. [Descobri] depois do sexo que ele perguntou: 'Você quer alguma coisa?'. Eu falei: 'O quê?', e aí ele me mostrou muita droga. E eu falei: 'Moço, não uso essas coisas'. Fiquei muito assustada e ainda foi em espanhol", declarou em entrevista ao canal do YouTube da drag queen Bianca DellaFancy.

Na entrevista, a influenciadora contou que outra aventura sexual foi transar no carro em uma rua pública, mas ressaltou que ainda não fez suruba. "Isso é uma coisa que tenho que tirar da minha frente, fazer uma surubinha para dar uma variada. Mas é muita coisa para administrar. Preciso fazer alguma coisa diferente. Participar de uma suruba só para dizer que fui, bater ponto".

Kéfera também contou que já recebeu convite para ser "marmita" de casal. "Já me chamaram muito para suruba e também recebi convite para ser marmita de um casal famoso... Não tenho coragem".