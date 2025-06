Jon Vlogs posta vídeo após deixar prisão na Croácia: 'Foi um mal-entendido'

Jon Vlogs, 25, compartilhou um vídeo nas redes sociais após ser preso por agredir um policial em Hvar, na Croácia, no dia 5 de junho. Influencer destacou que está bem e situação não passou de um "mal-entendido".

Eu tive algumas complicações por aqui, mas não passou de um mal-entendido

Jon Vlogs

Não foi informado o período em que Jon Vlogs permaneceu detido no país. No vídeo divulgado pelos stories do Instagram, ele informou que continua na Croácia e recebe a visita da mãe no país europeu. Influencer informou que voltará a realizar lives em breve.

O que disse Jon Vlogs

Passando aqui para tranquilizar todo mundo que se preocupou comigo nos últimos dias e falar que estou bem, em segurança e muito grato pelas mensagens de apoio.

Passei por uma situação delicada fora do Brasil, mas tudo não passou de um mal-entendido que está sendo resolvido no tempo certo e da melhor forma possível.

Obrigado, de coração, a todos mais uma vez.

O que aconteceu

A polícia croata afirmou que "quatro estrangeiros atiraram copos e tiraram as camisas" na boate Pink Champagne, que fica nas imediações de uma delegacia, e foram convidados a deixar o local. Começou uma briga com os seguranças do estabelecimento.

Os policiais se aproximaram e tentaram conter o conflito, mas foram insultados e um deles agredido com um soco na região do olho por Jon Vlogs. Foi então que o brasileiro foi preso e sua embriaguez constatada: ele teria uma concentração alcoólica de 1,04 g/kg.

O influenciador foi autuado por três delitos previstos na Lei de Delitos contra a Ordem e a Paz Públicas e foi multado. Os amigos do influenciador, dois brasileiros de 30 e 35 anos, e um argentino de 28 anos, também foram autuados.

Segundo o site croata Slobodna Dalmacija, como se trata de um crime de coerção contra uma autoridade, ele pode ser condenado a uma pena de prisão de um a oito anos. A publicação croata conseguiu contato com um advogado local que teria sido contratado para defender o brasileiro. "Sim, posso confirmar que meu cliente é a pessoa de quem você está falando e que ele foi preso sob a acusação de coerção contra uma autoridade. Ele está atualmente sob custódia policial e é tudo o que posso dizer neste momento", afirmou o advogado Denis Kulusic.

Ontem, o também influenciador Henrique Silva já havia revelado que Jon Vlogs e mais amigos estavam presos na Croácia. Ele relatou a briga e a prisão em uma live na Twitch, que não está mais disponível.