João Guilherme zoa 'volume' na calça de Zé Felipe: 'Uma arma'

João Guilherme, 23, fez piada sobre o "volume" do irmão, Zé Felipe, 27.

O que aconteceu

Zé Felipe postou um vídeo contando que comprou camisetas que o lembraram do irmão. "Fui numa loja ontem, comprei quatro camisetas, a moça: 'Quer experimentar?'. Eu: 'Não, obrigado.' Camiseta bonita. Se eu for em um show com ela e mandar jogar as mãozinhas para cima, vira João Guilherme", contou ele nos stories do Instagram.

O sertanejo fez graça com o fato de João usar modelos mais curtos de camiseta, como croppeds. "João, comprei quatro, tô mandando para a sua casa para usar no dia a dia", disse Zé na gravação.

João Guilherme repostou o vídeo fazendo piada com o "volume" do cantor. Isso porque Zé apareceu com uma calça de moletom que destacava suas partes íntimas. "Comprou quatro camisetas e aparentemente uma arma", escreveu o ator.

Essa não é a primeira vez que os "atributos" de Zé Felipe dão o que falar nas redes sociais. Semanas atrás, em outro vídeo de moletom, o volume do artista repercutiu e virou assunto entre seguidores.

João Guilherme repostou e brincou com foto em que Zé Felipe aparecia com 'volume' marcado Imagem: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme