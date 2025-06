Isadora Cruz assume namoro com esquiador norueguês; saiba quem é ele

Protagonista da novela "Guerreiros do Sol", Isadora Cruz, 27, assumiu namoro com o esquiador norueguês-brasileiro Lucas Braathen, 27.

O que aconteceu

Os dois foram clicados abraçadinhos e trocando beijos em Kitzbühel, na Áustria, durante uma viagem pela Europa. As fotos foram publicadas pelo site austríaco Kronen Zeitung com a manchete: "Flertando em Kitzbühel: a estrela do esqui Braathen exibe seu novo amor"

Depois, a atriz publicou as primeiras fotos ao lado do esportista em sua rede social. Os registros foram tirados em Mallorca, destino paradisíaco da Espanha.

Quem é Lucas Braathen

Nascido em Oslo, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Ele aprendeu português ao visitar a família materna nas férias. É fã de bossa-nova e torce para o São Paulo, além de gostar de comer churrasco, pão de queijo e brigadeiro.

Em 2023, defendendo a bandeira da Noruega, ele foi campeão na categoria slalom da Copa do Mundo de esqui alpino em 2023. Ele chegou a anunciar a aposentadoria do esporte, após desentendimentos com a federação norueguesa.

No ano seguinte, ele voltou às pistas e passou a defender a bandeira do Brasil. Ele conquistou primeira medalha do país em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, quando foi prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.