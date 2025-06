Influencers brasileiros conseguem deixar Israel após dias de confinamento

Os influenciadores brasileiros Beto Martine, 22, e Murilo Lonan, 29, conseguiram sair de Israel após dias de tensão.

O que aconteceu

Beto e Murilo viajaram para Tel Aviv em 8 de junho, convidados pelo consulado de Israel para a tradicional Parada LGBTQIAPN+ em Tel Aviv. Além do evento em si, havia também uma agenda oficial de delegações internacionais, para conhecer o trabalho de ONGs que atuam na defesa e proteção da comunidade LGBTQIAPN+ no Oriente Médio.

Os influenciadores foram pegos de surpresa com o início da guerra entre Israel e Irã e o consequente fechamento do país no dia 12 de junho. Eles ficaram alguns dias confinados em um hotel em Tel Aviv.

Agora eles estão na Jordânia, aguardando retorno ao Brasil. "Desde então, Murilo e Beto seguem em segurança e recebendo todo suporte necessário", informou Fellipe Aquino, empresário de ambos, a Splash.

Quem são eles?

Beto Martine é ator e influenciador digital. É seguido por mais de 450 mil pessoas no Instagram e por quase 2 milhões de pessoas no TikTok. Seu conteúdo se destaca pelos vídeos de humor, beleza, dublagens e coreografias.

Beto Martinne Imagem: Reprodução/Instagram/@betomartinne

Murilo Loran também é influenciador, além de modelo. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 3 milhões no TikTok. Assim como o amigo, faz um conteúdo focado em dança, humor, beleza e moda.

Murilo Lorran Imagem: Reprodução/Instagram/@murilorran

Juntos, os dois ganharam visibilidade com os vídeos de "cat walk" (desfilando) em diversos cenários, do Rio a Paris.