Filme de 'Dan Da Dan' é prévia de 2ª temporada para otakus ansiosos

Que tal passar seu feriadão ao lado de Okarun, Momo e uma luta incrível com uma cobra gigante? Pois no próximo dia 19 o "Dan Da Dan: Evil Eye" chega aos cinemas brasileiros prometendo aquecer os fãs que estavam com saudades da grande série do momento sobre assombrações e alienígenas.

O "filme" (na verdade seria mais um especial para cinema) é composto de uma recapitulação rápida da 1ª temporada, os 3 primeiros episódios da 2ª temporada e uma entrevista com os dois diretores da série, Fuuga Yamashiro e Abel Góngora. Inclusive, Abel foi o responsável por dirigir a aclamada abertura do anime na temporada passada, o que lhe rendeu um convite para assumir a série ao lado de Fuuga.

Na trama, vemos Okarun e Momo acompanhando Jiji em uma cidade turística de águas termais. A especialista em espíritos foi convocada para investigar a energia negativa da casa de Jiji, e a história vai escalando daquele jeito doido que esperamos de "Dan Da Dan". Logo, a situação se transforma em uma luta dos heróis contra criaturas gigantes e espíritos ancestrais, tudo com uma animação belíssima e piadas rápidas com a Vovó Turbo.

Não há muito o que falar aqui, é basicamente "Dan Da Dan" sendo "Dan Da Dan". A química dos personagens continua ótima, a direção tomou boas liberdades do material original e o longa é uma boa pedida para quem quer acompanhar o anime antes da estreia nos streamings em julho, além de ser uma oportunidade de assistir à beleza de 'Dan Da Dan' numa telona. Faltou só mostrarem a próxima abertura, o que é uma pena.

"Dan Da Dan: Evil Eye"

Onde? Exclusivo na rede Cinemark

Quando: A partir de 19/06

Recomendação: Bons filmes 'resumões'

"Blue Lock: O Filme - Episódio Nagi"

O filme de "Blue Lock" na verdade é um resumão da primeira temporada do anime, porém, do ponto de vista do personagem Nagi. Ou seja, parte das cenas são inéditas e se trata de uma versão que complementa bem para quem já ama o anime original. Disponível na Crunchyroll.

"A Bela Adormecida no Castelo Amaldiçoado"

Os primeiros filmes de 'Dragon Ball' eram adaptações da versão original da história, só que com algumas liberdades criativas. Nesse segundo filme, temos Goku e Kuririn indo atrás de uma mulher para o Mestre Kame, mas, nisso, eles encontram um vampiro. Disponível no Prime Video.

A quem interessa ressuscitar "Samurai Warriors"?

"Os Cavaleiros do Zodíaco" foi um fenômeno de audiência nos anos 1990, mas aí perceberam que o anime tinha só 114 episódios, e a Manchete teve de ir atrás de outras séries com poderzinho e armaduras montáveis. Dois animes vieram nessa linha, a divertida "Shurato" (que tem ainda muitos fãs no Brasil) e "Samurai Warriors", uma produção meio estranhinha produzida pela Sunrise. Quer dizer, "estranhinha" é uma forma educada de dizer que o anime era meio ruim.

Mas mesmo as piores coisas podem ter memórias nostálgicas envolvidas, e então alguém lá dentro da sunrise pensou: "E se fizermos uma sequência?". Então, em pleno ano de 2026, teremos o lançamento de "Yoroi Shinden Samurai Troopers", continuação oficial do anime de 1988. Vale destacar que o nome original do anime é "Samurai Troopers", a versão americana se chama "Ronin Warriors" e a nossa brasileira misturou os dois títulos.

O anime trará um novo elenco, indo para uma linha próxima de "Os Cavaleiros do Zodíaco: Ômega" (aquela continuação odiada). Não temos mais informações até o momento. E a nível de curiosidade, fiz uma enquete lá no grupo de WhatsApp do UOL | Mundo dos Animes (siga aqui) sobre esse anime, e a resposta é desconcertante para nós, otakus, com mais tempo de carreira. Confira:

Nem era nascido na época que passou esse negócio (6.227 votos)

Via na época da Manchete e adorava o anime (944 votos)

Eu era da época, mas não gostava (268 votos)

Canal do Zap

"Frieren", "Jujutsu Kaisen" e mais animes

A Max, o serviço de streaming que mais muda de nome, vai ganhar uma adição de ótimos animes em breve. Tudo parte da estratégia da Crunchyroll de colocar suas séries em vários serviços diferentes.

Agora, em julho, teremos a chegada de "Blue Lock", "Black Clover" e "Frieren e a Jornada para o Além". Mais para frente, ainda sem data, chegarão "Diários de uma Apotecária", "Jujutsu Kaisen", "My Hero Academia" e "Spy x Family". E lembrando que, no começo de julho, o streaming também receberá a dublagem de "Dragon Ball Daima", este já uma empreitada da própria Max.

Por mais estranha que pareça essa estratégia de colocar animes na "concorrência", o plano da Crunchyroll parece fazer sentido. Quando entrevistei os diretores do streaming, na última CCXP, eles explicaram que o plano é "espalhar a palavra do anime", e disponibilizar aos assinantes da Max ou da Netflix pode fazer com que as pessoas que não têm tanta afinidade deem uma chance sem compromisso.

Inclusive, foi uma surpresa quando vi num post do Bluesky a roteirista Renata Corrêa (autora de "Rensga Hits" e colaboradora da novela "Vai na Fé"), uma pessoa que se diz não muito próxima de anime, rasgando elogios a "Diários de uma Apotecária". Que o anime chegue a cada vez mais pessoas, então!

Não costumo assistir a anime, mas isso aqui é bom demais. Uma mocinha misantropa, com hiperfoco, viciada em veneno que se torna serva na corte imperial. Romancinho, trama palaciana, arco longo de melodrama e investigação. 'Diários de uma Apotecária' está na Netflix. Renata Corrêa, Autora da série 'Rensga Hits' elogia o anime 'Diários de uma Apotecária' em suas redes sociais

Destaques otakus em Splash UOL

Animes que só adultos vão entender

Atenção, otakus adolescentes! Essa lista não é para você. Você até pensa que pode ser uma reunião de animes violentos e cheios de conteúdo sexual, mas na verdade clicando no Leia Mais você verá uma lista de animes sobre trabalho, pagar contas e depressão.

Coreografias de aberturas que bombaram

Ultimamente, os animes estão fazendo truques para divulgar as séries, e um deles é colocar dancinhas empolgantes nas aberturas e encerramentos. E o que eu fiz? Reuni algumas dessas coreografias que viralizaram muito no meio otaku, é só clicar em Leia Mais.

Animes para solteiros?

A Moo-chan pensa em tudo! Enquanto uma parte dos otakus estava sofrendo com o Dia dos Namorados comemorado na última semana no Brasil, nossa grande produtora de conteúdo fez um videozinho para mostrar dicas de animes para quem ainda não tem um crush. Confira!

O sangue espanhol de Abel Góngora nos animes

Antes um mercado fechado e quase restrito aos japoneses, atualmente os animes foram se rendendo a animadores e entusiastas do mundo ocidental. Hoje, podemos encontrar animadores de todo o mundo trabalhando em séries como "My Hero Academia" e "One Piece". Mas o espaço conquistado por Abel Góngora é incrível, além de ser fruto de muito trabalho.

O animador de 41 anos nasceu na Espanha e começou a trabalhar com animes desde o começo do estúdio Science Saru, responsável por "Dan Da Dan". Primeiramente, ele trabalhou em estúdios europeus, como o francês Ankama. Quando este criou uma filial no Japão, Góngora se mudou para Tóquio e teve a chance de conhecer o diretor Masaaki Yuasa (de "Devilman Crybaby"). E foi assim sua introdução ao mundo dos animes.

Abel trabalhou em animes como "Ping Pong The Animation" e "Garo: Vanishing Line", e foi responsável pela abertura de "Keep Your Hands off Eizouken!". Seu primeiro trabalho no Science Saru como diretor foi em "Scott Pillgrim - A Série", da Netflix, e, agora, acabou entrando na segunda temporada de "Dan Da Dan".

Em entrevista exibida, após o longa "Dan Da Dan: Evil Eye", o diretor Fuuga comentou como é empolgante essa troca cultural e que Abel apresentou ideias que ele nunca havia pensado e ainda solucionou um problema de colorização na hora de conceber a luta contra o inimigo do longa. Que essa mistura de culturas traga animes ainda mais interessantes no futuro.

Até a próxima semana, otakus!