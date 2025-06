Fitness e influencer: Quem é a suposta affair de Lamine Yamal, do Barcelona

Fati Vázquez, 30, está no centro de uma polêmica após boatos de que estaria vivendo um affair com o jogador Lamine Yamal, craque do Barcelona, de 17 anos. A informação foi desmentida pelo jornalista e influenciador Javi De Hoyos.

Ela disse que chegou a ser ameaçada de morte nas redes sociais. "O que os outros projetam diz mais sobre eles do que sobre mim. Eu escolho viver com propósito, continuar crescendo e me cercar de luz."

Quem é Fati Vázquez

Influenciadora acumula mais de 400 mil seguidores no Instagram. Ela usa o perfil para compartilhar registros de viagens, treinos e momentos de intimidade. A modelo também dá dicas de receitas fitness.

Ela abandonou a carreira de comissária de bordo para se dedicar às redes sociais.

Jovem é natural de A Pobra do Caramiñal, município da Espanha na província da Corunha. Em 2021, o local contava com pouco mais de 9 mil habitantes.

Fati escreveu um livro no qual relata um episódio de assédio que sofreu na adolescência. "Quando eu tinha nove anos, eu era uma garotinha feliz. Este momento da minha infância será o ponto de partida para contar a minha história."