Ex-galã de 'Malhação', Marcos Pitombo comemora 43 anos com foto sensual

De Splash, no Rio

Marcos Pitombo completa 43 anos hoje e usou as redes sociais para celebrar a data.

O que aconteceu

Em publicação no X, ator compartilhou uma selfie sensual no espelho. No registro, ele aparece sem camisa e de calça comprida.

Publicação rendeu elogios dos seguidores. "Igual vinho, quanto mais o tempo passa, melhor fica", escreveu um fã. "Parabéns, reizinho. Muita vida, saúde e novos trabalhos, incluindo o comeback pra TV", publicou outro.

Marcos Pitombo ficou conhecido por atuar em "Malhação" ao participar de duas temporadas nos anos 2000. Desde então, tem outros trabalhos na Globo e na Record. Em 2013, assumiu ser gay.