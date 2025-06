Gracyanne Barbosa é batizada em culto liderado por Pablo Marçal

Gracyanne Barbosa, 41, se batizou na igreja evangélica em um culto liderado pelo ex-candidato a prefeito de São Paulo Pablo Marçal.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no perfil do empresário, a influenciadora explica a motivação para buscar o batismo. "É o batizado do arrependimento", afirmou ela ao ser questionada por Marçal.

O batismo ocorreu na manhã de hoje, em um culto liderado pelo ex-candidato. Além de Gracyanne, outras pessoas também se reuniram no local para o mesmo propósito.

Misturando um culto religioso, com discursos motivacionais, Pablo Marçal nomeou a reunião como "Método IP". Essa espécie de curso tem o objetivo de "clarificar propósito e descobrir como prosperar em todas as áreas da vida", de acordo com o anúncio.

Além de fazer leitura de algumas passagens da bíblia, ele também discursou, enquanto hinos e louvores foram entoados. O curso foi anunciado para acontecer em dois dias de encontro, com palestras e atividades, que saem pelo valor de R$ 20 mil.

Gracyanne Barbosa já havia revelado que se tornou evangélica na semana passada. A influenciadora foi vista em um culto na igreja neopentecostal Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), de Silas Malafaia.