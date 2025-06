Eliana choca fãs ao recriar foto feita há 30 anos: 'Nada mudou'

Eliana, 52, recebeu diversos comentários dos fãs ao recriar uma foto feita há cerca de 30 anos.

O que aconteceu

A apresentadora publicou duas imagens onde aparece praticando yoga. Em uma das imagens, ela está com cerca de 20 anos e, na outra, feita recentemente, com mais de 50.

As fotos geraram choque nos seguidores da artista que rapidamente passaram a comparar suas duas versões. "Nada mudou" e "O tempo não passa para ela", foram só alguns dos comentários feitos pelos fãs.

Na legenda, a artista falou da importância da prática de yoga na sua vida. "Há muitos anos venho praticando o bem-estar físico e mental. Aliás, foram eles que me fizeram chegar até aqui com saúde. Descobri que cuidar do corpo é importante — mas acalmar a mente, respirar com consciência e cultivar silêncio por dentro também é essencial, e que o verdadeiro bem-estar não é só o que se vê, é o que se sente.", escreveu ela.