Dona de Mim hoje (17): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (17) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo vai com Sofia para o hospital. Vanderson revela a Jaques que Tânia esteve com Ricardo. Samuel fica encantado com o portfólio de Leo e suas ideias para a coleção de Filipa. Abel sente falta de Filipa. Dara pensa em assinar o contrato com Donzy, e Jussara se preocupa. Filipa se emociona ao ver o portfólio de Leo. Sofia diz a Filipa que Abel sente sua falta. Leo sugere vender as peças de Filipa na internet. Abel observa Vanderson. Rosa tenta falar com Abel para que ele encontre Filipa.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.