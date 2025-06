Dois atores de 'A Viagem' morreram em decorrência da covid-19; relembre

Dois atores que podem ser vistos atualmente na reprise de "A Viagem" foram vítimas da covid-19 no auge da pandemia, em 2020. As vítimas da doença foram Gésio Amadeu e Eduardo Galvão, que interpretaram Julião e Mauro, respectivamente. Relembre a carreira dos artistas.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Gésio Amadeu (1947-2020)

Gésio Amadeu começou sua carreira artística em 1969, logo após cumprir o serviço militar. Mudou-se para São Paulo e foi apresentado ao mundo das artes pelo dramaturgo Bráulio Pedroso, criador de "Beto Rockfeller".

Com apenas 22 anos, estreou na TV Tupi. Lá, participou de novelas como "Éramos Seis" (1967), "O Direito de Nascer" (1964-1965) e "Gaivotas" (1979). Também atuou na TV Bandeirantes, em produções como "O Todo Poderoso" (1979) e "Os Imigrantes" (1981-1982).

Gésio foi o Chico Criatura em 'Velho Chico' Imagem: Globo/Caiuá Franco

O reconhecimento nacional veio no fim da década de 1980. Na Globo, Gésio atuou em novelas como "Sol de Verão" (1982), "Renascer" (1993), "A Viagem" (1994) e "Paraíso" (2009). Em "Sinhá Moça" (1986), viveu Fulgêncio, personagem que o projetou nacionalmente. Décadas depois, retornou à nova versão da novela como Justo.

Fernanda Souza e Aretha Oliveira com Gésio Amadeu nos bastidores de 'Chiquititas' Imagem: Reprodução/Instagram

O ator ainda ficou eternizado com o cozinheiro Chico, em "Chiquititas", em 1997, na primeira temporada e parte da segunda. Em 2013, foi convidado a reviver o personagem na segunda versão brasileira da trama, mas indicou seu amigo João Acaiabe para o papel.

Nos anos 2000, atuou em novelas como "Vidas Cruzadas", "Amor e Ódio", "Seus Olhos" e "Essas Mulheres". Também integrou o elenco do "Sítio do Picapau Amarelo", em 2007, e participou de "Araguaia", em 2011, e "Flor do Caribe", em 2013. Sua última novela foi "Velho Chico", em 2016.

Ator morreu em agosto de 2020, aos 73 anos, vítima da covid-19. Estava internado para tratar problemas de hipertensão quando contraiu o vírus nos primeiros meses de pandemia. Gésio deixou a esposa, a atriz Gabriela Rabelo, e três filhos: Ana, Mário e Miriam.

Eduardo Galvão (1962-2020)

Eduardo Galvão estreou em novelas em "Salvador da Pátria", em 1989. Depois, se destacou como Paschoal em "Despedida de Solteiro", em 1992, antes de ser escalado para viver o mau-caráter e tóxico Mauro em "A Viagem".

Mauro (Eduardo Galvão) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Teve sucesso com seu papel na série "Caça-Talentos", ao lado de Angélica, de 1996 a 1998. Depois, ele compôs o elenco de diversas novelas, como "Porto dos Milagres" (2001), "O Clone" (2002), "O Beijo do Vampiro" (2002-2003), "Começar de Novo" (2004-2005) e "Paraíso Tropical" (2007).

Com veia cômica apurada, Galvão esteve em muitos humorísticos. Pode ser visto, por exemplo, em episódios de "Os Normais" (2001-2003), "A Diarista" (2004-2007), "Sob Nova Direção" (2004-2007), "Casseta & Planeta" (1992-2010) e "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009).

Eduardo Galvão viveu Artur em "Caça Talentos" Imagem: Reprodução / TV Globo / Instagram

Seu último trabalho na TV foi na novela "Bom Sucesso", exibida em 2019. Mas encerrou sua carreira no filme "Um Tio Quase Perfeito 2", que só foi lançado após sua morte, em 2021.

Eduardo Galvão foi mais uma vítima da covid-19, aos 58 anos. Ele ficou internado por mais de uma semana na UTI, no Rio de Janeiro, e precisou ser intubado, mas não resistiu. De acordo com o hospital, à época, o ator chegou ao local já com 50% dos pulmões comprometidos.