Cris alfineta dinâmica da produção do Power Couple: 'Foi para ajudar eles'

Cris e Kadu alfinetaram a dinâmica proposta pela produção do Power Couple 2025 (Record) para o 7º Quebra-Power, que deu a Nat e Eike acesso as Esferas do Poder.

O que aconteceu

Na mesa da cozinha, Cris desabafou com o marido. "Tô com medo, porque essa Esfera foi meio que, na minha opinião pra ajudar eles, entendeu?"

Era óbvio que ficaria com eles, se iria ficar com quem tivesse sido mais citado, óbvio que seriam eles porque nós somos em maioria. Não foi um sorteio . Cris

Cris ainda apontou que o poder pode favorecer Nat e Eike. "Já sabendo que ia ficar com eles, o poder que tá ali dentro pode ser pra favorecer eles."

Durante o último Quebra-Power, o casal que fosse mais vezes atacado pelos rivais ganharia o acesso as Esferas do Poder. Nas últimas semanas, o poder estava sendo definido por sorteio, mas essa não é a primeira vez na temporada que o mesmo fica com o casal mais apontado.