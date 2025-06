Claudia Ohana diz que sua Playboy virou escândalo por 'parte íntima peluda'

Claudia Ohana, 62, disse que seu icônico ensaio nu para as páginas da Playboy virou um "escândalo" pelo excesso de pelo em suas partes íntimas.

O que aconteceu

Ohana brincou que a revista editou suas fotos para deixá-la com muitos pelos pubianos. "Pegaram minha Playboy e fizeram Photoshop e botaram uma coisa muito cabeluda. Mas não era tanto assim, deve estar crescendo, não é possível que seja tudo aquilo", declarou, aos risos, durante participação no programa Surubaum.

A atriz ressaltou que na época o público não estranhou seus pelos íntimos, mas que com o passar do tempo, muitos se escandalizaram por ela não ter se depilado para fazer as fotos. "Na época não foi um escândalo, depois que virou. Tem umas coisas que vão crescendo, as coisas não eram tão assim. Ninguém falava para mim: 'nossa, que absurdo, você não se depila'. Era normal. Aí [a coisa] foi crescendo e virou escândalo, mas na época era normal".

Claudia Ohana foi capa da Playboy em 1985. O ensaio é um dos mais lembrado da revista no Brasil pela quantidade de pelos pubianos da atriz. Ela, inclusive, já disse em entrevistas recentes que ainda mantém as partes íntimas com pelos porque não curte se depilar.