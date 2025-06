Bella Longuinho celebra documento com nome social feminino: 'Uma conquista'

Bella Longuinho, 23, comemorou a chegada de seu novo documento de identidade, agora atualizado com o nome social feminino, que ela adotou após a transição de gênero.

O que aconteceu

A influenciadora digital exibiu nas redes sociais a CIN (Carteira Nacional de Identidade) com o nome de Isabela Longuinho da Colina. "Peguei meu documento! Olha a minha foto! Eu tava toda inchada no dia por causa da cirurgia no rosto, né? Não saí tão bonita, mas o que importa é isso aqui: Isabela Longuinho da Colina. Tô muito feliz!", festejou ela, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Bella entende essa oficialização como um passo fundamental no reconhecimento de sua identidade feminina. "Agora, finalmente, vou poder trocar minhas contas de banco, atualizar tudo que ainda estava com o nome antigo [Zé Longuinho]. Isso aqui é uma conquista para mim."

Ela contou ainda que está esperando seus seios crescerem naturalmente antes de colocar silicone. "Sim, eu pretendo. Mas estou esperando meu peito crescer com os hormônios primeiro. Assim fica mais natural. A pele já vai esticar um pouco e ter mais volume, o que é melhor para o resultado final. Pretendo colocar ainda este ano. Estou muito ansiosa!", adiantou em seus stories, respondendo a pergunta de um fã sobre o assunto.