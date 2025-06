Ariana Grande posta foto antiga e homenageia avó morta aos 99: 'Devastados'

Ariana Grande, 31, lamentou nas redes sociais a morte de sua avó, Marjorie Grande, 99.

O que aconteceu

A cantora publicou em suas redes sociais uma foto antiga do casamento de Marjorie. "Para sempre", escreveu Ariana, na legenda da publicação no Instagram. Na imagem, a recém-falecida aparece vestida de noiva, dançando com o marido.

Nos comentários do post, vários internautas prestaram suas condolências à artista pop. "Meus sentimentos. Ela estará sempre perto de você", escreveu um seguidor. "Mandando muito amor para você", declarou outro. "Lamento muito a sua perda", manifestou-se um terceiro.

O falecimento de Marjorie foi confirmada hoje pela filha dela, Joan Grande, 68, mãe de Ariana. "Estamos devastados em compartilhar que a amada matriarca da nossa família morreu. Marjorie (Nonna) Grande partiu em paz em sua casa, cercada por sua família e por pessoas queridas durante cada momento de suas últimas semanas. Agradecemos pelo amor, apoio e por respeitarem nossa privacidade enquanto lamentamos e celebramos sua vida linda e extraordinária. Com amor, família Grande", afirmou o comunicado de Joan, compartilhado também pela estrela de "Wicked" nos stories de seu Instagram.