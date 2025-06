Apresentadora de reality culinário morre aos 55 anos

A chef e apresentadora Anne Burrell morreu aos 55 anos, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

A causa da morte não foi divulgada. A família confirmou a notícia hoje em um comunicado divulgado pela revista People. Segundo a nota, Anne estava em sua casa no Brooklyn, em Nova York.

Familiares se lembraram do carisma da apresentadora, que estava à frente do reality "A Batalha dos Piores Cozinheiros" (Prime Video). "Anne era uma amada esposa, irmã, filha, madrasta e amiga — seu sorriso iluminava todo lugar em que ela entrava", disse o comunicado.

Apesar de ela não estar mais conosco, seu calor, seu espírito e seu amor sem limites permanecem eternos. Família de Burrell

Anne Burrell era conhecida por seu visual único, com o cabelo arrepiado e platinado. Ela ganhou projeção ao se tornar uma das maiores estrelas do canal culinário Food Network. Com seu talento na cozinha, ela foi mentora de muitos cozinheiros "desastrosos" que queriam melhorar suas habilidades em "A Batalha dos Piores Cozinheiros".

A emissora Food Network lamentou a perda. "Anne era uma pessoa memorável e um talento culinário — ensinando, competindo e sempre dividindo a importância da comida em sua vida, a alegria que uma refeição deliciosa pode proporcionar", disse um porta-voz do canal.

Anne Burrell deixa o marido, Stuart Claxton, a mãe, Marlene, seus irmãos, sobrinhos e o enteado, Javier.