Alexandre Borges diz que tesão segue firme, mas sexo 'virou tântrico'

Alexandre Borges, 59, disse que continua com "o tesão firme", mas que aprendeu a ressignificar o sexo e tornou a intimidade em uma experiência "mais tântrica".

O que aconteceu

Borges destacou que a redução da testosterona é normal com a velhice, mas que ele continua com a libido em alta. "O homem passa pela andropausa, que mexe muito com os hormônios, a testosterona cai com a idade, mas o tesão continua firme, mas o sexo ficou mais tântrico", declarou durante participação no programa Surubaum.

Solteiro desde o fim do casamento com Júlia Lemmertz em 2015, o ator disse querer se apaixonar de novo. "Estou em uma fase que estou querendo me apaixonar, querendo ter um casamento. Acho que ainda dá tempo".

Ele, porém, ressaltou que está aprendendo a viver sozinho, sobretudo após a morte da mãe, Rosa, em 2021. "Não é que eu seja um cara isolado, sozinho. Até como ator, eu me coloco em cheque do que é esse momento, essa possibilidade de não poder ligar para a mãe... Só aquela conversinha, já te dá um abraço, um aconchego. A gente nasce sozinho, vai morrer sozinho, e tem que aprender a viver sozinho".

Alexandre Borges ponderou ser importante saber envelhecer. "A gente não deixa de ser quem é, só vai envelhecendo. Se eu sou assim, é o que é mais importante. (...) Estou assumindo minha velhice, não quero ficar jovem — quero ter um frescor, curiosidade, mas quero me propiciar minha velhice".