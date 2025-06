'A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário' completo: onde assistir à íntegra

A mini novela "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" vem conquistando fãs no TikTok. A produção é a primeira do tipo no Brasil do aplicativo ReelShort.

Onde assistir a mini novela?

A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário pode ser vista completa no aplicativo ReelShort. A plataforma libera os seis primeiros episódios de forma gratuita, mas requer o pagamento de uma assinatura para assistir os conteúdos completos.

Alguns episódios e cortes são disponibilizados no TikTok. A plataforma também publica alguns teasers dos episódios na rede social, onde esse estilo de narrativa - com episódios curtos e na vertical - tem ganhado cada vez mais espaço.

A novela segue a história da protagonista Nathália Queiroz (Jessika Alves). Veja a sinopse abaixo:

Em A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, Nathália Queiroz está desesperada para salvar a vida de sua mãe e, por isso, aceita se casar com o filho bastardo da família Torres — um homem que acabou de sair da prisão e que tem uma fama horrível, mas era sua única saída. O que o destino reserva para eles?

Assista o trailer da novela: