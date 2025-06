De 'patinho feio' a galã de novelas: conheça a trajetória de Thomás Aquino

"Eu vi um [post no] Twitter muito engraçado, alguém falando que a minha escala era 365 por 0", brinca o ator Thomás Aquino, 39, sobre sua escala de trabalho. Mas ele não se sente explorado, mas, sim, realizado, ao estrelar duas novelas ao mesmo tempo. Ele vive o publicitário Mário Sérgio no remake de "Vale Tudo", na Globo, e o cangaceiro Josué na recém-lançada "Guerreiros do Sol", no Globoplay.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

De Recife para o Brasil

Natural do Recife, em Pernambuco, Thomás chegou a cursar a faculdade de jornalismo, mas não concluiu. Em 2006, foi aprovado em testes para uma montagem teatral de "O Grande Circo Místico", adaptação da obra de Chico Buarque e Edu Lobo, e decidiu investir na carreira de ator.

Ganhou visibilidade nacional ao participar de "Bacurau" (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. A produção, vencedora do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, denuncia a violência social, o colonialismo, o racismo, a desigualdade e a desumanização, especialmente no contexto do sertão nordestino.

Além de "Vale Tudo" e "Guerreiros do Sol", ele lançou recentemente o audiolivro "O Misterioso Caso de Styles", de Agatha Christie, a segunda temporada da série "DNA do Crime", na Netflix, e a inédita "Vidas Bandidas", na Disney. Em breve, dois novos filmes chegam aos cinemas: "Paterno", de Marcelo Lordello, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, premiado no último Festival de Cannes.

Meu trabalho está sendo visto e reconhecido, meus esforços durante esse tempo todo de estudo, foco e determinação estão sendo [valorizados]. Estou sendo presenteado... Outros trabalhos virão. Já tem coisa para lançar em 2026, que eu não posso falar ainda.

Mário Sérgio (Thomás Aquino) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo

Apesar do momento positivo na carreira, Aquino diz que nas redes sociais sempre há críticas. "Tem críticas tanto positivas como negativas, e tudo bem. A liberdade de expressão é democrática, mas a gente tem que pensar que existe uma ética social. O quanto um elogio ou uma crítica negativa pode machucar pessoas? Tem que haver ponderação e consciência também."

O ator conta que já foi chamado de "patinho feio" no passado e, por isso, hoje revê o conceito de galã. "Nunca tinha visto um rosto igual ao meu associado ao termo, era sempre um padrão de olhos azuis... Não é que são pessoas feias, mas também há outras pessoas bonitas. Me sinto muito honrado de ter ganhado esse título de galã, mas faço uma reflexão: o que é ser galã? Talvez seja esse charme do personagem em cena, não sei. Mas vamos refletir sobre isso."

Falar de 'patinho feio' é dizer que sou um cara fora dessa bolha. A sociedade precisa repensar significados e questões não só sobre a beleza estética, mas também sobre o machismo, a sigla LGBTQIAPN+ e quem somos na sociedade. A gente tem que olhar para todo mundo e pensar democraticamente. Não dá para se fechar em bolhas. Várias vezes recebi muitos 'nãos' por ser o patinho feio, por não ser taxado como produto padrão. O que é esse produto padrão?

Isadora Cruz e Thomás Aquino são os protagonistas de 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

"Guerreiros do Sol"

Novela escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg quer revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira. A trama se passa no sertão nordestino dos anos 1920 e foi inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita, apesar de estar longe de ser uma biografia.

A história acompanha Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), dois sertanejos que se apaixonam e se tornam um dos casais de cangaceiros mais famosos da história. Tudo começa quando Josué Alencar enfrenta o poderoso Coronel Elói Bandeira (José de Abreu) na disputa pelo amor de Rosa. Sentindo-se humilhado por ter sido desafiado por um homem mais pobre, Elói decide se vingar da família Alencar e provoca uma tragédia que muda o destino de todos.

Josué (Thomás Aquino), Sabiá (Vitor Sampaio), Milagre (Ítalo Martins) e Arduíno (Irandhir Santos) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Estevam Avellar/Globo

Em busca de justiça, Josué e seus irmãos —Arduíno (Irandhir Santos), Crispino (Ítalo Martins) e Sabiá (Vitor Sampaio)— se unem ao bando do cangaceiro Miguel Ignácio (Alexandre Nero). Josué rapidamente conquista a confiança do líder, o que desperta o ciúme de Arduíno. Quando a traição do irmão mais velho vem à tona, Josué expulsa Arduíno do grupo. Tomado pelo ressentimento, Arduíno se alia à polícia visando capturar Josué.